¡Confirmado! Harry Styles interpretará al hermano de Thanos en el UCM

Después de meses de espera y de convertirse en una de las películas más aclamadas de Marvel, por fin se llevó a cabo la premier de The Eternals, previo a su gran estreno el próximo 4 de noviembre. Obviamente, las sorpresas no se hicieron esperar con una alfombra roja llena de celebridades, entre ellas Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington y ¡Harry Styles!

Sí, leíste bien. El cantante inglés y exintegrante de One Direction, Harry Styles, estuvo presente en el preestreno de The Eternals confirmando los rumores de su participación en la nueva película perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel.



¡Harry Styles se une a Marvel en el estreno de The Eternals!

Lo más emocionante no solo es que Harry Styles forme parte del UCM, sino que Marvel ha encontrado un hermano para Thanos. Resulta que Styles se encargará de interpretar a Eros, el pariente del más temible villano a quien se enfrentaron los Vengadores y quien con un solo chasquido logró eliminar a la mitad del universo.

Sin embargo, Eros, también conocido como Starfox, es completamente diferente a Thanos. Según los cómics, Eros, también conocido como Starfox, es hijo de Los Eternos A’Lars y Sui-San y es famoso por su gran interés hacia las mujeres, convirtiéndolo en todo un galán mitológico. Además, su relación con su hermano no es tan buena, así que probablemente su villanía no se compare a la de Thanos.

Lo mejor de todo es que, a pesar de haber nacido y crecido en Titán como Thanos, Eros prefiere las aventuras y romances intergalácticos. De hecho, en algún punto de los cómics, Starfox se une a los Vengadores. ¡Te imaginas a Harry Styles al lado de Spider-Man, Capitán América y Doctor Strange!

El ex-One Direction y su secreto mejor guardado

Hasta ahora, pocos sabían que Harry Styles formaría parte de la más grande franquicia de superhéroes. Era un secreto muy bien guardado por parte de Marvel Studios y el intérprete de Watermelon Sugar, pero todo se reveló tras la premier de The Eternals, película en la que Styles hará su debut como Starfox.

Este será el segundo gran proyecto cinematográfico de Harry Styles, el primero de ellos fue Dunkerque bajo la dirección de Christopher Nolan, en la que el cantante demostró sus habilidades en la pantalla grande.

Se desconoce cómo será la primera aparición de Eros en The Eternals, pero se cree que la gran sorpresa sucederá en alguna de las escenas poscréditos. ¡Así que ya lo sabes, tendrás que quedarte hasta el final de la película para no perdértelo! 😱

