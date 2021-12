Configura Facebook y evita ‘spoilers’ de ‘Spider-Man: No Way Home’

By

Incluso desde antes de los estrenos oficiales de las películas de Marvel tenemos que cuidarnos de los spoilers en redes sociales. Rumores sobre los sucesos de la película comienzan a surgir por filtraciones o por personas que tienen acceso anticipado. También llega a suceder que Tom Holland y otros actores revelan un poco más de información de la que deberían. Por eso, para que llegado el momento te sorprendas con todo lo que veremos en Spider-Man: No Way Home antes de tiempo, te decimos cómo configurar Facebook para que puedas seguir disfrutando la app sin miedo a conocer el final de la película por la que has esperado tanto.

¿Cómo configurar las noticias en tu feed de Facebook para evitar spoilers de Spider-Man: No Way Home?

Como fanático de Marvel sabes que es difícil no encontrarte con spoilers en cuanto se estrene la nueva película de Spider-Man o incluso pocos días antes. Por eso te recomendamos configurar las preferencias del contenido que aparece en tu feed de Facebook.

Lo único que debes hacer es entrar a la página de inicio de tu cuenta de Facebook y seleccionar la flecha que se encuentra a lado del ícono de la campana de ‘Notificaciones’. Después, da clic en ‘Configuración y privacidad’ y finalmente en ‘Preferencias de noticias’.

Allí podrás seleccionar las publicaciones de páginas, grupos o personas que prefieras ver primero en tu sección de noticias y cuáles prefieres ocultar temporalmente. Para mayor seguridad, podrías ocultar los grupos de Marvel o amigos que en años pasados hayan publicado contenido con spoilers.

Además, volver a recuperar ese contenido en tu feed después de que hayas visto Spider-Man: No Way Home será muy sencillo. En el mismo apartado de ‘Preferencias de noticias’ se encuentra la opción ‘Reconectar’ en la que aparecen todas las páginas o personas que silenciaste anteriormente. Al volverlos a seguir, seguirás visualizando su contenido en historias y publicaciones.

¡No olvides configurar los anuncios!

Probablemente has notado que los anuncios de Facebook no solo son publicitarios. Cualquier página puede promocionar su contenido y, si concuerda con tus intereses y estás dentro del rango seleccionado por quien promociona la publicación, podría aparecer en tu sección de noticias, incluso si no sigues la página. Es por eso que también te recomendamos configurar tus intereses en Facebook.

Para ello, selecciona los tres puntos de la derecha en un anuncio que aparezca en tu página de inicio y posteriormente da clic en ‘¿Por qué veo este anuncio?’. Después, en la parte inferior encontrarás la sección ‘Cambiar tus preferencias de anuncios’. Una vez dentro, podrás ocultar todas las páginas que estén relacionadas con Marvel o bien, seleccionar los temas de los que deseas ver menos en tu sección de noticias.

De esta manera evitarás cualquier spoiler de Spider-Man: No Way Home y disfrutarla al máximo este próximo 16 de diciembre.

Y tú, ¿conocías este truco dentro de Facebook para evitar ciertos temas?

