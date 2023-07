Conciertos que ocurrieron en México y que a la fecha pocos conocían

Ir a un concierto en México no siempre fue tan sencillo como hoy en día lo es. Hubo una época en la cual el rock no era bien visto por muchas personas. Por ello, era prácticamente imposible que hubiese conciertos masivos como a los que hoy en día estamos acostumbrados.

¿Pero sabías que hubo un par de conciertos que aún hoy se duda de que hayan ocurrido? Aquí te contamos al respecto.

The Police en el Hotel de México (1980)

El 15 de noviembre de 1980 Sting, Andy Summers y Stewart Copeland de la increíble banda The Police llegaron a México para actuar en el Hotel de México (hoy WTC).

Esta presentación estuvo rodeada de un entorno raro, se llevó a cabo en un salón de eventos con manteles largos, pipas y guantes. Esta inusual noche terminó con disturbios y cámaras de televisión capturando cada detalle, razón por la cual el baterista Copeland considera este concierto como uno de los más extraños en la trayectoria de la banda británica.

The Doors en la Ciudad de México (1969)

En 1969 la banda conformada por Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore salió de gira para promocionar su álbum Soft Parade, razón por la cual visitaron la Ciudad de México para llevar a cabo una presentación en vivo.

El evento estaba planeado para llevarse a cabo en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, pero, debido a la falta de permisos, no se pudo concretar. Aun así, no fue un impedimento para la banda del Rey Lagarto, pues de todos modos The Doors se presentó en un club privado llamado The Forum.

A pesar de su apretada agenda a causa de la gira, los cuatro músicos se quedaron una semana en México. Recorrieron ciertos lugares turísticos como Chapultepec, Teotihuacán y varios mercados, siendo esta la primera y única vez que la banda tocaría completa en nuestro país, pues dos años después el mundo se sorprendería con el fallecimiento de Morrison.

Nirvana en el bar Iguanas de Tijuana (1990)

Aunque parece trabalenguas, esto en verdad ocurrió. Nirvana actuó en nuestro país y fue en uno de los foros más emblemáticos de Tijuana, el bar Iguanas. La banda se presentó dejando una huella indeleble en la historia de la música en nuestro país.

El trío de Seattle no era tan conocido en aquellos días como lo serían un par de años después, pero muchas personas ya ubicaban a la banda. Por ello y por la cercanía que tiene Tijuana con San Diego, el bar Iguanas se llenó de amantes de Nirvana.

A pesar de que no muchos se enteraron, quienes estuvieron ahí seguramente hoy siguen recordando aquel evento como uno de los más importantes de sus vidas; al menos así lo recordaríamos nosotros si hubiésemos estado ahí.

Los Ramones en Pantitlán (1992)

¡La legendaria banda Los Ramones también pisó el suelo mexicano, y de qué forma! Los rumores comenzaron a circular en aquellos días, cuando las bardas de las calles de la ciudad se llenaron con carteles que decían:

“¡En México! ¡¡Totalmente en vivo!! RAMONES

Sab. 26 y dom. 27 sept. 92

Ex Balneario Olímpico Pantitlán”

¿Te imaginas ver eso en la calle? Los Ramones brindaron un espectáculo increíble al tocar 37 canciones, destacándose entre ellas Sheena Is a Punk Rocker, Pinhead, Rock and Roll High School y su versión del clásico de The Doors, Take It As It Comes.

La banda dio algunas otras presentaciones en México, pero esta se destacó como una de las mejores que la banda haya ofrecido en la Ciudad de México.

Queen en Puebla (1981)

Sucedió en el Estadio Ignacio Zaragoza, en Puebla. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor, se presentaron ante un público que se había enterado del concierto gracias a un póster que había sido pegado por toda la ciudad.

El cartel decía: “Vibra con el poder musical del super grupo inglés Queen, Queen, Queen”. Afirmándolo tres veces para aquellos que todavía no podían creer que esta legendaria banda visitaría nuestro hermoso país.

El concierto tuvo muchos problemas técnicos, pero los asistentes pudieron disfrutar de los éxitos de la banda poseedora de la mejor voz del rock en la historia. Dejando este momento como uno de los más bonitos para los amantes de la música en México.

¿Qué opinas sobre estos míticos conciertos? ¿A cuál te hubiera gustado asistir?

