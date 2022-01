¡Con Telcel ahora puedes disfrutar el mejor entretenimiento de HBO Max!

Nada se compara a la extensa cantidad de entretenimiento que HBO Max alberga en su plataforma de streaming. En ella puedes disfrutar de películas, series, documentales, contenido para niños, estrenos completamente exclusivos y, por si fuera poco, todos los partidos de la UEFA Champions League en vivo. Sin duda esta es una gran oportunidad en la cual puedes invertir esta temporada.

Disfruta el contenido de HBO Max durante 3 meses por solo $99 y goza del mejor entretenimiento al lado de tu familia y con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Cómo contratar HBO Max con tu Plan Telcel actual?

Contratar HBO Max es muy sencillo, especialmente si ya cuentas con un Plan de renta o un Plan mixto en Telcel. Además, no necesitas tarjeta de crédito para lograrlo y podrás disfrutar de todo el contenido en hasta tres pantallas de manera simultánea. El procedimiento es a través de Mi Telcel en donde solo tienes que:

1. Ingresa a Mi Telcel con tu usuario y contraseña registrada.

2. Pulsa sobre el banner de promoción de HBO Max.

3. Selecciona ‘Servicios y suscripciones’, después ‘Suscripciones’ y finalmente ‘Suscripciones de terceros’.

4. Contrata dando clic en ‘Suscribirse’, eligiendo tu plan ideal y aceptando las condiciones de uso.

5. Continúa con tu registro dando clic en ‘Ir a HBO Max’.

6. Selecciona ‘Telcel’ como tu proveedor e ingresa tu usuario y contraseña de cuenta de Mi Telcel.

7. Ingresa los datos necesarios para crear tu cuenta y listo. ¡Disfruta y que inicie la diversión!

El acceso de HBO Max desde Telcel como proveedor te permite ingresar al catálogo completo de la plataforma desde cualquier dispositivo: smartphone, tablet, smart TV, computadora o consola de videojuegos.

HBO Max: todo tu entretenimiento favorito en un solo lugar

La variedad de contenido y estrenos exclusivos que encontrarás en HBO Max hará que se convierta en tu plataforma de streaming preferida. En ella se incluye entretenimiento que pertenece a WarnerMedia, como películas y series de Warner Bros., HBO, Cartoon Network, Max Originals, y DC. ¡Además de toda la UEFA Champions League!

Entre las películas y series exclusivas que se han estrenado durante el 2021 están: Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Space Jam: una nueva era, el especial de aniversario de Friends, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, El Escuadrón Suicida, Harry Potter, 20 aniversario: Regreso a Hogwarts y las ganadoras del Globo de Oro: Duna y Rey Richard.

En HBO Max también encuentras películas clásicas y sagas completas que nunca te cansarás de ver, como Harry Potter, la trilogía de Matrix, El señor de los anillos, el DC Universe que incluye a la Liga de la justicia y Joker, ¡incluso capítulos completos de los Looney Tunes!

Pero si lo tuyo son las series, HBO Max también cuenta con una muy bien seleccionada colección de ellas, como Friends, The big bang theory, El príncipe del rap, Game of Thrones, Sex and the City, The Office, Euphoria y producciones Max Originals como Amarres y Bunker.

¡Comienza ahora mismo a disfrutar de HBO Max en compañía de toda tu familia durante 3 meses por solo $99! 😊

