¿Cómo ver las películas de ‘Mad Max’ en orden cronológico?

Mad Max es una franquicia de ciencia ficción creada por George Miller. La historia presenta a Max Rockatansky, un expolicía que busca sobrevivir en un mundo postapocalíptico donde la escasez de recursos y la locura reinan en las carreteras.

Guía para ver las películas de Mad Max en orden cronológico

(1979)

La primera película de la saga se sitúa en un futuro cercano, en el que Australia está al borde del colapso debido a una crisis energética mundial.

Max es un joven oficial de la Patrulla de Fuerza Principal (MFP), una unidad especial de la policía que se encarga de combatir a las bandas de motociclistas que aterrorizan las carreteras.

Sin embargo, todo cambia cuando se enfrenta a Toecutter, el líder de una de las bandas, quien le hará perder todo lo que ama.

Mad Max es la película en la que debutó Mel Gibson. En su tiempo la cinta sorprendió tanto al público como a la crítica por su estilo visual, su ritmo frenético y sus escenas de persecución.

(1981)

Esta es la segunda entrega de la saga que se sitúa años después de la primera. En un mundo totalmente devastado por la guerra nuclear, Max vaga con su perro en busca de comida y combustible.

Mientras deambula por el desierto, se topa con una comunidad que vive en una refinería sitiada por una horda comandada por Humungus. Max les ofrece su ayuda para huir a cambio de un poco de su combustible.

Cabe recalcar que esta película es muy superior a la primera e introduce por primera vez esa elaborada ambientación desértica que caracteriza la saga. Además, añade nuevos personajes carismáticos y presenta secuencias de acción impresionantes.

(1985)

La tercera entrega es también la tercera en orden cronológico. La película se sitúa unos años después de la segunda, en un mundo con mayor escasez de recursos.

En esta continuación de la historia Max llega por primera vez a la ciudad de Bartertown, donde se ve involucrado en una disputa entre la tirana Tía Ama y el Maestro, quienes controlan el suministro de energía de la ciudad.

Max es expulsado al desierto, donde se encuentra con un grupo de niños supervivientes de un accidente aéreo, quienes creen que él será su salvador.

Vale la pena recordar que esta es la película en la que la cantante Tina Turner actuó y compuso: We Don’t Need Another Hero uno de los temas más recordados de toda la franquicia.

Además, esta película inspiró el icónico video de la canción compuesta por 2Pac con Dr. Dree y Roger Troutman: California Love.

4. Furiosa: de la saga de Mad Max

(2024)

Ahora bien, aunque esta película aún no se estrena, es la cuarta en orden cronológico; funciona como precuela de Mad Max: furia en el camino.

A diferencia de las otras películas, la historia de esta se centra en el personaje de Furiosa, quien se alía con Max para liberar a las esposas del tirano Immortan Joe.

Esta producción narra el origen de Furiosa y cómo conoce a las Vuvalini (el clan de mujeres que viven en el desierto), así como su ascenso en la Ciudadela Joe.

Es protagonizada por Anya Taylor-Joy, quien interpreta una versión más joven de Furiosa, y Chris Hemsworth, un villano que nunca habíamos visto.

(2015)

Por último, la quinta película en orden cronológico se sitúa años después de la tercera, cuando en medio de una persecución Max es capturado por los War Boys, los seguidores de Immortan Joe, quienes lo usan como fuente de sangre.

Max logra escapar con la ayuda de Furiosa (Charlize Theron), quien busca liberar a las esposas de Immortan Joe. Juntos emprenden una frenética huida por el desierto en busca de un lugar donde puedan vivir.

Hasta antes del anuncio de la nueva película de Furiosa, esta era la película más reciente de la saga, y la más aclamada por el público y la crítica.

La cinta no solo supuso el regreso de George Miller como director después de 30 años, sino también el debut de Tom Hardy como Mad Max (sustituyendo a Mel Gibson).

En este sentido, la película es un espectáculo visual y sonoro, llena de actuaciones y momentos memorables.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Mad Max?

El estreno de Furiosa: de la saga de Mad Max está previsto para el 24 de mayo de 2024.

Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de todas las películas de Mad Max en orden cronológico:

Cuéntanos, ¿cuál es tu película preferida de Mad Max?

