Coldplay estrena el video Humankind grabado en México

Luego del regreso de Coldplay a México como parte de la gira de su álbum Music of the Spheres, sus conciertos en Monterrey, Guadalajara y CDMX siguen presentes en la memoria de los asistentes, quienes consideran a la banda como una de las mejores de la historia de la música.

Pequeña historia y biografía de Coldplay

Coldplay es una banda de pop rock fundada en Londres, Inglaterra en 1996. Todo surgió cuando Chris Martin y Jonny Buckland se conocieron en la Universidad de Londres, quienes luego de un tiempo conformaron la banda Pectoralz, proyecto al que Guy Berryman se unió más tarde.

Después cambiaron su nombre a Starfish y cuando conocieron a Phil Harvey, estudiante de Oxford y mánager de la banda, fue cuando adoptaron el icónico nombre de Coldplay. Juntos han producido brillantes sencillos, como In My Place, Clocks o The Scientist.

Como pocas bandas, Coldplay ha logrado sostenerse a lo largo de los años. En el año 2008 lanzaron su afamado álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, un álbum con producción de Brian Eno cuyas canciones más famosas son Cemeteries of London, Lost! y Yes.

Con Eno se volvieron a reunir para ejecutar la producción de Mylo Xyloto en 2011 y recientemente la banda publicó Music of the Spheres, el cual llegó junto con una gira mundial y la realización del videoclip Humankind dedicado a México.

Humankind, un video de Coldplay dedicado a México

Durante sus presentaciones en el Foro Sol de la CDMX, la banda aprovechó la oportunidad para grabar las escenas del videoclip de Humankind, el cual fue dirigido por Stevie Rae Gibbs y James Marcus Haney, quienes se encargaron de retratar algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad junto con la emotividad de los conciertos.

El paso de Coldplay por México nos dejó momentos entrañables para recordar, como cuando invitaron a Huillo, un niño con autismo, a tocar una canción junto con la banda; o cuando subieron a una mujer al escenario para interpretar una canción en lenguaje de señas.

Los planes a futuro de Coldplay

En una reciente entrevista con la BBC Radio 2, Chris Martin, vocalista de Coldplay, reveló que su último disco saldrá en 2025 y que después solamente se dedicarán a giras musicales, lo cual no quiere decir que se retiran, sino que a partir de entonces solo harán colaboraciones.

