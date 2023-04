CinemaCon 2023: todas las películas anunciadas por Warner Bros.

Por si no lo sabías, Warner Bros. Pictures anunció en CinemaCon 2023 varias películas que se estrenarán en este año, como The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Wonka, Barbie y Dunas Parte 2, junto con otras muy esperadas que ya están en desarrollo.

Lee: Conoce a la mexicana detrás de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

Las películas de Warner Bros. anunciados en la CinemaCon 2023

The Flash

La película que adapta el cómic Flashpoint, donde el superhéroe más rápido del mundo viaja al pasado para salvar a su madre y altera la realidad; encontrándose con dos versiones de Batman y una nueva Supergirl.

Estreno: 16 de junio de 2023

Aquaman and the Lost Kingdom

La secuela de la exitosa película de 2018, donde el rey de los siete mares debe enfrentarse a nuevos enemigos y aliados en una aventura que lo llevará a descubrir el reino perdido de Atlantis.

Estreno: 20 de diciembre de 2023

Blue Beetle

La película de superhéroes que presenta al primer superhéroe latino de DC Comics; un adolescente que obtiene un escarabajo alienígena que le otorga una armadura y poderes increíbles que debe enfrentarse al malvado Carapax, un cyborg que quiere el escarabajo.

Estreno: 18 de agosto de 2023

Wonka

En esta precuela de la clásica historia de Charlie y la fábrica de chocolate, conoceremos los orígenes del excéntrico y genial Willy Wonka y cómo creó su imperio de dulces y fantasía.

Estreno: 15 de diciembre de 2023

Barbie

La película de Barbie, explorará la vida de una muñeca que descubre que no encaja en el mundo perfecto de Barbie y que es expulsada al mundo real; donde aprenderá el verdadero significado de la belleza y la felicidad.

Estreno: 21 de julio de 2023

Dune Parte 2

Es la continuación de la épica adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, donde el joven Paul Atreides lidera la rebelión contra el malvado imperio que oprime al planeta Arrakis y a sus habitantes, los Fremen.

Estreno: 3 de noviembre de 2023

Beetlejuice 2

Otra de las sorpresas más esperadas fue el anuncio de la secuela de la comedia de terror de 1988, donde el fantasma travieso y grotesco Beetlejuice regresa para causar más caos y diversión en el mundo de los vivos y los muertos.

Se encuentra oficialmente en desarrollo

Meg 2: The Trench

El tráiler mostrado en CinemaCon sorprendió con criaturas prehistóricas luchando en una playa. Después, un T-Rex los sigue hasta el mar, donde Meg lo atrapa sin problemas y muestra quién es el depredador más fuerte.

Estreno: 4 de agosto 2023

La Monja II

La precuela de la película de terror de 2018, nos muestra a una joven monja que descubre los horrores que se esconden en un convento maldito; donde una entidad demoníaca con forma de monja acecha a sus víctimas.

8 de septiembre de 2023

Lee: HBO Max confirma oficialmente la nueva serie de ‘Harry Potter’

The Color Purple

Esta película adapta el exitoso musical de Broadway que se basa en la novela de Alice Walker sobre la vida de una mujer afroamericana en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX; quien tiene que lucha por la libertad, el amor y la felicidad.

25 de diciembre de 2023

Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de las primeras partes de estas producciones al contratar HBO Max en tu Plan Telcel actual, donde hallarás magníficas historias protagonizadas por tus actores preferidos.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te emociona ver estás películas?

Ahora ve: