¿Ya viste el ‘teaser’ de la adaptación animada de ‘Watchmen’?

¡Por fin tenemos un primer vistazo de la adaptación animada de Watchmen! ¿Te emociona este lanzamiento? Te contamos cuándo podría estrenarse y más detalles.

La adaptación animada de Watchmen estará dividida en dos partes. La primera llegará a finales de 2024, y la otra está programada para 2025. ¿Qué podemos esperar?

El teaser nos ofrece un vistazo a algunas de las escenas más icónicas del cómic. Desde la muerte de The Comedian hasta el estallido de las bombas nucleares, pasando por el funeral de Blake.

Pero lo más emocionante es la aparición de Rorschach, quien patrulla la ciudad con su inconfundible voz.

Aunque la animación es fiel a la obra original, la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, esta nueva versión también guarda similitudes con la adaptación cinematográfica de Zack Snyder de 2009.

La publicación se hizo a través de redes sociales, y todo mundo se encuentra ansioso por lo que está por venir.

Danger is on the horizon. #Watchmen Chapters 1 & 2 coming soon. pic.twitter.com/4oChoZ97dt

— Warner Bros. Entertainment (@WBHomeEnt) June 13, 2024