¿Podría Will Smith protagonizar la nueva película de Matrix?

¿Alguna vez has pensado que las cosas no son lo que parecen? Pues parece que eso es exactamente lo que está pasando con Will Smith en el universo de The Matrix.

Todo comenzó en Instagram, cuando, a través de un video, Will Smith revivió una de las preguntas más debatidas de la historia del cine: ¿Cómo habría sido Matrix con él como Neo?

Lee: ¿La nueva película de ‘Peaky Blinders’ será el final de la franquicia?

¿Qué tan probable es que Will Smith protagonice una nueva película de Matrix?

Por si no lo sabías, antes de que Keanu Reeves tuviera la oportunidad de protagonizar las cuatro películas de Matrix, Will Smith pudo haber sido nuestro Neo.

Según Screen Rant, en ese punto de su carrera ya se habían estrenado algunas de las películas más icónicas de Smith, como Bad Boys (Dos policías rebeldes, 1995), Día de la independencia (1996) y Hombres de negro (1997).

Sin embargo, a pesar su aparente interés por el género de ciencia ficción, Will Smith optó por rechazar la cinta. Entre otras razones, porque después de protagonizar Día de la independencia, no quería encasillarse en películas de ciencia ficción.

Sumado a esto, cuando las hermanas Wachowski le presentaron su idea para Matrix, Smith no entendió la famosa escena de la pelea en la que el protagonista salta en el aire y queda suspendido mientras la cámara se mueve a su alrededor, y decidió protagonizar Wild Wild West (1999) en su lugar.

Más de dos décadas después de haber rechazado el papel y con Matrix 5 en camino, comenzaron a circular las especulaciones de que Will Smith finalmente podría asumir el rol de Neo.

Sin embargo, según The Hollywood Reporter, la reciente publicación de Smith, que incluían frases como “Despierta, Will… Matrix te tiene…”, no tiene ninguna relación con el nuevo proyecto de la franquicia.

A pesar de esto, aunque no lo veamos como protagonista, hay quienes creen que podría aparecer en un rol distinto, como Morfeo o el Arquitecto.

En cualquier caso, Will Smith ha logrado recordarnos que el universo de Matrix sigue vivo, y que la nueva película podría ser la mejor oportunidad para continuar una de las historias más icónicas de la ciencia ficción.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Matrix?

Según lo anunciado por Variety, la producción de Matrix 5 inició a principios de 2024. Con base en estos tiempos, es probable que la película llegue a cines entre finales de 2025 y mediados de 2026.

Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de Matrix, contratando el canal Universal+ por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cómo crees que habría sido Matrix si Will Smith la hubiera protagonizado?

Lee: ‘The Last of Us’ está de regreso este año, ¡mira el tráiler de lo que veremos!

Ahora ve: