¿Una nueva película dirigida por Johnny Depp? ¡Sí! Descúbrela

¡Después de casi tres décadas, Johnny Depp regresa a la dirección con su segunda película!

Depp, quien asumió por primera vez el rol de director en 1997, se une nuevamente a la industria cinematográfica detrás de las cámaras, con una producción que promete explorar las turbulencias de un artista bohemio en sus días más oscuros.

Te contamos más detalles.

Lee: Almodóvar sorprende con una nueva película, ¿cuándo se estrena?

Modi: con un elenco estelar para una historia fascinante

La nueva película dirigida por Johnny Depp, titulada Modi – Three Days on the Wing of Madness, es una obra que explora la vida y el arte del pintor italiano Amedeo Modigliani.

Conocido por sus retratos únicos y su trágica historia de vida, Modigliani es considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Modi cuenta con un reparto impresionante. El talentoso actor italiano Riccardo Scamarcio encarna a Modigliani, aportando una intensidad y autenticidad que capturan la esencia del artista.

Junto a él, encontramos a Stephen Graham, conocido por su versatilidad en papeles tanto dramáticos como cómicos, y a la leyenda de Hollywood Al Pacino, cuya presencia en la pantalla siempre es un deleite.

Completando el reparto está Antonia Desplat, quien añade un toque fresco y dinámico a la película.

La trama se centra en tres días cruciales en la vida de Modigliani, un periodo de caos y creatividad que definió su carrera y su legado.

La película explorará su arte, así como los desafíos personales y profesionales que enfrentó, ofreciendo una visión profunda y conmovedora de su vida.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Johnny Depp (@johnnydepp)

El regreso de Johnny Depp a la dirección

Modi marca el regreso de Johnny Depp a la dirección después de 27 años. Su debut como director fue con El guerrero (1997), una película que coprotagonizó junto a la leyenda del cine Marlon Brando.

Aunque recibió críticas mixtas, demostró la capacidad de Depp para contar historias complejas y emotivas.

Desde entonces, Depp ha continuado su carrera como actor, pero su pasión por la dirección nunca desapareció. Con Modi, parece que ha encontrado el proyecto perfecto para volver a ponerse detrás de la cámara.

La película se presentará el próximo mes en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Con un elenco estelar y una historia rica en drama y emoción, se espera que deleite no solo a la crítica, sino también a quienes aman el cine en general.

Johnny Depp está listo para sorprendernos una vez más, y no podemos esperar a ver el resultado de su visión creativa. ¡Mantente pendiente a su estreno y prepárate para una historia que será inolvidable!

Mientras se anuncia su llegada a cines, disfruta de las mejores películas de Johnny Depp:

Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de Johnny Depp?

Lee: ‘Mamma Mia’ va por una tercera parte, ¡prepárate para volver a Grecia!

Ahora ve: