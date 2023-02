Una cita romántica en la sala: 5 películas de San Valentín para ver hoy

By

El cine y el amor han sido fieles compañeros desde épocas pasadas; en innumerables historias se ha representado el amor de diferentes maneras, desde ficciones sentimentales hasta comedia romántica. Dichas producciones están llenas de drama, romance y sentimientos. Conoce las cinco películas que no puedes perderte este Día de San Valentín.

La primera película considerada cine romántico es el cortometraje Der Kuss (El beso) de William Heise. Esta película muda de 1896 cuenta la historia de un hombre y una mujer que platican y terminan con un beso.

Cinco filmes para el Día de los Enamorados

Si estás buscando una buena cinta para ver con tu pareja el Día de San Valentín, aquí te dejamos unas muy buenas opciones.

La propuesta (2009)

La historia de esta comedia romántica se centra en Margaret Tate (Sandra Bullock), una exitosa y exigente editora de libros de Nueva York que se enfrenta a una posible deportación a Canadá debido a su estado migratorio. Para evitarlo, se ve obligada a casarse con su ayudante, Andrew Paxton (Ryan Reynolds). Los dos viajan juntos a Alaska para conocer a los padres de él y tratar de hacerles creer que el matrimonio es real.

A medida que avanza el viaje, Margaret y Andrew descubren que hay algo más que la conveniencia entre ellos.

Háblame de ti (2022)

¿Alguna vez has recibido un mensaje de alguien diciendo que quiere conocerte? Sobre esto trata Háblame de ti, un interesante filme sobre las redes sociales y el amor. Conoce todo lo que le espera a Chava (Germán Bracco), quien se aventurará en un viaje para conocer a la emisora de dicho mensaje.

Diario de una pasión (2004)

Quienes han visto Diario de una pasión saben que es cosa seria. Este drama romántico narra la historia de amor veraniega de Noah y Allie, interpretados por Ryan Gosling y Rachel McAdams. Sin duda, una de las películas más conmovedoras que se pueden ver en San Valentín.

Pequeños traviesos (1994)

¿Qué mejor para celebrar la amistad que con una comedia familiar? No querrás perderte esta divertida película que presenta a un grupo de niños que forman una pandilla llamada “The Little Rascals“, la cual se mete en absurdos problemas que te harán pasar momentos sumamente divertidos.

Romance a la carta (2021)

Durante su tiempo en Lemon Myrtle Cove, Australia, una neoyorkina comienza a enamorarse de su entorno y de la gente, particularmente de Simon, el encantador chef del café que recientemente heredó. Romance a la carta es, sin lugar a duda, una de las películas que no te puedes perder.

El Día de San Valentín es un día especial para demostrar amor y afecto a aquellos a quienes queremos. Es una oportunidad para demostrar a tu pareja, amigos y familiares cuánto los amas. ¡Feliz Día de San Valentín!

¿Hay otra película que agregarías a la lista?

