¿Un actor que dio vida al Joker podría ser el nuevo Skeletor en la película de ‘He-Man’?

Aunque la serie He-Man y los amos del universo se lanzó en 1983, su popularidad alcanzó nuevas alturas gracias a los memes de He-Man y Skeletor que se hicieron virales en años recientes. Este renacimiento de interés llevó al estreno en 2021 de proyectos como:

Amos del universo: Revelación

He-Man y los amos del universo.

Dos proyectos que presentaron historias más modernas, llenas de sectas tecnológicas, con héroes y villanos más humanos y vulnerables.

Ahora, con la producción en marcha de su nueva película live-action, hay altas expectativas sobre quién será el actor que dará vida al nuevo Skeletor.

El actor que podría ser el villano definitivo de He-Man

Ya sea por su inteligencia o por su increíble habilidad para fracasar antes de lograr sus planes; Skeletor se ha convertido en uno de los personajes más carismáticos de los últimos tiempos.

Por ello, al elegir a un actor que pueda igualar su carisma y villanía, se necesita optar por un artista camaleónico y relevante, como Jared Leto.

Aunque su desempeño como el Joker en Suicide Squad (2016) no cumplió las expectativas de todo mundo, su trabajo en Blade Runner 2049 (2017) y El club de los desahuciados (2013) demuestra su talento para transformarse en personajes completamente distintos.



Según Jeff Sneider en su blog The InSneider, a Jared Leto le han ofrecido el papel del icónico villano Skeletor en la película live-action Masters of the Universe (Amos del universo).

Así, el hombre que ha sido un vampiro y el Joker podría convertirse en uno de los esqueletos más icónicos de la cultura pop.

Si Leto acepta el papel, se uniría al elenco integrado por Nicholas Galitzine como He-Man, Camila Mendes como Teela y Alison Brie como la siniestra Evil-Lyn.

Además, se sumaría a las filas de actores que han prestado su voz al personaje, como Frank Langella y Mark Hamill.

En cuanto a la historia, aunque no se conocen todos los detalles, el guion reescrito por Chris Butler sitúa al príncipe Adam (He-Man) perdido en la Tierra, separado de su espada mágica.

Sin embargo, dos décadas después de su llegada, el destino lo arrastra de vuelta a Eternia, donde deberá enfrentarse a Skeletor y descubrir los secretos de su propio pasado.

En resumen, si todo sale como lo planeado, Jared Leto, con su presencia inquietante y su capacidad para sumergirse en lo grotesco, podría encajar perfectamente en este oscuro y retorcido universo.

¿Cuándo se estrena la nueva película de He-Man?

Según diferentes portales, el estreno de Masters of the Universe está previsto para algún momento de 2026.

Cuéntanos, ¿te emociona ver a Jared Leto como Skeletor?

