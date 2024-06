Todo sobre la nueva colaboración entre BTS y ‘Mi villano favorito 4’

By

¿Te imaginas a los miembros de BTS transformados en minions? Pues esto se ha vuelto realidad gracias a la nueva y divertida colaboración entre la banda de k-pop y la película Mi villano favorito 4.

Lee: ¡’Un show más’ tendrá un ‘spin-off’!

Los minions regresan a lo grande

Recientemente, la cuenta de Mi villano favorito en X sorprendió a sus fans al publicar un video donde los miembros de BTS, convertidos en minions, bailan y cantan una divertida canción.

Si bien las imágenes no parecen ser de la película, algunas personas especulan que podríamos ver o escuchar a BTS cantando algunos temas; similar a lo que ocurrió con Pharrel Williams y Just a Cloud Away.

Lo único seguro es que en la nueva entrega de Mi villano favorito veremos a Gru y a sus hijas, Margot, Edith y Agnes, enfrentarse a Maxime Le Mal, un villano obsesionado con destruir a su familia.

Desde su debut en 2010, Mi villano favorito se ha convertido en una de las franquicias animadas más populares y rentables, que siempre ha demostrado estar en sintonía con las últimas tendencias, incluso en el apartado musical.

Por eso, aunque no ha sido confirmado, tiene sentido que BTS aparezca de algún modo en la película de Mi villano favorito;quizá con su canción Permission to Dance, que tiene un mensaje positivo y ritmo contagioso.

O tal vez con una especie de cameo de uno o varios miembros de BTS transformados en los pequeños personajes amarillos. O hasta con alguna referencia a la banda; por ejemplo, que alguna de las tres hermanas fuera su fan.

Por fortuna, no habrá que esperar mucho para conocer estas respuestas, pues la cuarta entrega de Mi villano favorito está próxima a llegar a cines.

¿Cuándo se estrena Mi villano favorito 4?

A partir del 10 de julio, Mi villano favorito 4 estará disponible en las salas de cine mexicanas. Mientras tanto, disfruta de todas las películas de la franquicia:

Cómpralas o réntalas en Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿qué otra canción de BTS te gustaría que apareciera en la película Mi villano favorito?

Lee: El deslumbrante regreso del universo de ‘Moana’

Ahora ve: