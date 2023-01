‘The Last of Us’: ¡Google infecta tu teléfono con el hongo Cordyceps!

Conoce cómo puedes infectar tus dispositivos con el hongo de 'The Last of Us' con este divertido e inofensivo 'Easter egg' de Google.

Probablemente, The Last of Us es uno de los videojuegos más exitosos de los últimos tiempos, y no es para menos, pues desde su lanzamiento para la PlayStation 3 en el año 2013, la franquicia ganó una base de fans realmente considerable, dejando en claro que es una historia que llegó para quedarse.

¿Qué efectos tiene el hongo Cordyceps?

Algo que cautivó a los jugadores fue, sin lugar a duda, la increíble trama, pues se centra en un ambiente postapocalíptico en donde la gente se convierte en zombies que devoran personas.

Todo este lío es causado por un hongo denominado Cordyceps, el cual ocasiona que los infectados puedan contagiar a más personas con una simple mordida.

Infecta tu teléfono con el hongo de The Last of Us en Google

Si tú también quieres impresionar a tus amigos e infectar tu celular con el hongo Cordyceps de Google, será superrápido y sencillo, solo debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Primero, debes ir al buscador de Google y escribir “The last of us” .

y escribir . Cuando Google lance los resultados de la búsqueda, tendrás que deslizar tu dedo hacia arriba y hacia abajo en la pantalla.

en la pantalla. Notarás que aparecerá un botón rojo con un hongo en su interior, en medio de la pantalla.

Al pulsar en el hongo, inmediatamente crecerá el hongo Cordyceps que comenzará a invadir toda la pantalla de tu celular o la de tu computadora.

Además de que este es uno de los Easter eggs más interesantes y divertidos que Google ha implementado, es posible apreciarlo en cualquier celular o dispositivo electrónico donde puedas abrir Google, sin importar su sistema operativo.

No cabe duda de que esta serie llegó para espantarnos durante mucho tiempo.

Y tú, ¿te atreves a ver esta terrorífica serie?

