¡Sigue la beatlemanía! The Beatles están de regreso, descubre cómo

El legado de The Beatles continúa impactando al mundo, y este noviembre lo hará nuevamente con un documental titulado Beatles ’64.

¿Qué descubriremos en este emocionante largometraje? Te contamos.

Producido por el legendario Martin Scorsese y dirigido por David Tedeschi, este nuevo proyecto nos llevará de vuelta al mítico viaje que la icónica banda de Liverpool realizó a Estados Unidos en 1964.

A través de imágenes nunca antes vistas, el documental captura la intensidad de las presentaciones en vivo de la banda y el fervor de sus fans, que se convirtió en un fenómeno mundial conocido como beatlemanía.

Este enfoque permitirá al público revivir momentos históricos, como su aparición en The Ed Sullivan Show, un evento que marcó un antes y un después en la historia de la televisión y la música.

Además, el documental incluye entrevistas y testimonios de personas cercanas a la banda, proporcionando una perspectiva única sobre lo que significó ser parte de esa histórica gira.

Prepare to experience the electrifying moment when The Beatles first touched down in America. Beatles ’64, an all-new documentary from producer Martin Scorsese and director David Tedeschi, is streaming exclusively on #DisneyPlus November 29. pic.twitter.com/Ptw8UPNpXq

— Disney+ (@DisneyPlus) October 14, 2024