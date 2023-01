‘Shazam! Fury of the Gods’ estrena nuevo tráiler revelador

By

Este es el año en el que se estrenan muchísimas de las películas más esperadas, e incluso en los pocos días que han transcurrido de enero, hemos visto ya varias que han resultado impactantes.

Pero nada se compara con los futuros estrenos del Universo DC, pues generan mucha expectativa debido a que su producción estuvo detenida por un tiempo.

Lee: ¿Tobey Maguire podría volver a su papel de Spider-Man?

Shazam! Fury of the Gods

Shazam es uno de los personajes más queridos y famosos del Universo DC, que quizá recuerdes por su antiguo nombre Captain Marvel. La trama se centra en Billy Batson, un niño que al pronunciar “Shazam”, la palabra mágica, obtiene superpoderes. Pero ¿acaso no es cierto que los superhéroes siempre están envueltos en distintos problemas?

Después de una larguísima espera, en 2019 pudimos presenciar el estreno de Shazam!, protagonizada por Zachary Levi y el pequeño Asher Angel, quienes nos dieron un Shazam completo y entretenido, pero definitivamente nos quedamos con ganas de ver el desenlace de esa estupenda historia.

¡Un tráiler revelador!

También dirigida por David F. Sandberg y con los mismos protagonistas, este año finalmente veremos Shazam! Fury of the Gods, la segunda parte de la historia que nos dejó impactados y que tiene mucho que mostrarnos.

En el nuevo trailer de Shazam! Fury of the Gods, vemos a Hespera (Helen Mirren) y Kalypso (Lucy Liu), las hijas de Atlas, quienes están dispuestas a destruir a Batson y a sus hermanos adoptivos, pues aseguran que él le robó los poderes a su padre.

Pero no solo es esta estremecedora y dramática batalla lo que hará de esta película algo único, sino que, además de contar con la ayuda de su equipo, tal parece que Billy Batson tendrá el apoyo invaluable del mago Shazam, quien le dio sus poderes, pero esta vez lo guiará para derrotar a las hijas de Atlas.



Lee: ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’: conoce a los Spideys del avance

No olvides que Shazam! Fury of the Gods, se estrena el próximo 16 de marzo. Mientras tanto, recuerda que puedes ver la primera entrega de Shazam! en compra o renta con cargo a tu línea Telcel por Clarovideo, con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Definitivamente, DC está en una de sus mejores temporadas y no nos queda más que disfrutar. ¿Estás listo para ver el desenlace de Shazam!?

Ahora ve: