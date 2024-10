Robert Pattinson da un nuevo giro en su carrera, ¿de qué se trata?

By

Robert Pattinson sigue deslumbrando con sus proyectos cinematográficos, y esta vez lo hará de la mano de A24 al embarcarse en un nuevo proyecto, no solo como protagonista, sino también como productor.

¿Quieres saber qué nos espera? Te contamos.

Prime Time, una nueva película ¿inspirada en hechos reales?

Prime Time, la próxima película dirigida por Lance Oppenheim, se perfila como una gran apuesta cinematográfica.

Algunas fuentes aseguran que la trama está inspirada en el controvertido reality show de los años dos mil To Catch a Predator, un programa que causó gran impacto en su momento.

To Catch a Predator fue un programa que causó gran impacto en su momento. Presentado por el periodista Chris Hansen, To Catch a Predator, se encargaba de atrapar a delincuentes mediante operaciones encubiertas.

Aunque el show fue elogiado por algunas personas como una herramienta de justicia, también recibió fuertes críticas por la naturaleza sensacionalista y la ética cuestionable detrás de sus métodos.

Un equipo de producción de alto nivel

Además de Lance Oppenheim, conocido por dirigir documentales como Una clase de cielo (2020) y The Happiest Guy in the World (2018), el guion está a cargo de Ajon Singh.

Pattinson producirá la cinta con Brighton McCloskey a través de su productora Icki Eneo Arlo. Junto a ellos estará Ari Aster, un nombre reconocido en la industria por dirigir cintas como Midsommar (2019) y Hereditary (El legado del diablo, 2018).

Con este talentoso equipo y un reparto liderado por Pattinson, la película promete ser una combinación poderosa de creatividad y visión cinematográfica. ¡Mantente pendiente a nuevos detalles!

Mientras tanto, puedes disfrutar algunas de las mejores películas protagonizadas por Robert Pattinson:

Cuéntanos, ¿te emociona ver cómo Robert Pattinson y Lance Oppenheim abordan esta historia?

