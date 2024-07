¿Qué revela el nuevo tráiler de la temporada final de ‘The Umbrella Academy’?

La popular serie de televisión The Umbrella Academy regresa con su cuarta y última temporada en agosto de este año.

Esta semana se dio a conocer un avance de lo que será el cierre de la emocionante historia de los hermanos Hargreeves. El tráiler emocionó mucho a sus fans, pero la cereza del pastel fue el tema que se utilizó para musicalizarlo, pero ¿por qué? Te contamos.

Lee: Llegan dos nuevas aventuras de ‘Piratas del Caribe’

¿Qué podemos esperar de la temporada final de The Umbrella Academy?

Basada en la serie de cómics creada por Gerard Way y Gabriel Bá, The Umbrella Academy ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su mezcla única de acción, drama y elementos sobrenaturales.

La historia sigue a un grupo de superhéroes disfuncionales que fueron adoptados por el excéntrico sir Reginald Hargreeves y entrenados para salvar al mundo.

Sin embargo, sus personalidades conflictivas y secretos oscuros los llevan a enfrentarse entre sí, mientras luchan contra amenazas apocalípticas.

¿Cuál será el destino de este grupo de hermanos? En el avance de la última temporada se muestran emociones intensas, momentos cargados de humor y nuevos retos para los personajes principales.

Esto emocionó mucho a sus fans, pero lo que verdaderamente desató la euforia fue la musicalización del tráiler con la canción The End., a cargo de My Chemical Romance, la banda de uno de los creadores de la serie: Gerard Way.

¿Tú eres fan de ambos?

Gerard Way: de líder musical a genio del cómic

Gerard Way es una figura icónica de la música y del arte gráfico. En los años 2000 saltó a la fama como el líder de My Chemical Romance con el álbum Three Cheers for Sweet Revenge.

Además de su faceta como músico, Gerard Way reveló ser un talentoso escritor de cómics. En 2007 sorprendió a muchos al lanzar The Umbrella Academy, la serie de cómics que se convirtió en esta exitosa serie de televisión.

Gerard Way ha demostrado ser una fuerza creativa multifacética, capaz de dejar huella tanto en la música como en la literatura gráfica.

The Umbrella Academy ha sido un viaje emotivo y lleno de giros inesperados, personajes memorables y momentos impactantes.

Aunque nos entristece decir adiós, es emocionante ver cómo se cierra esta increíble historia. Así que prepárate para una última dosis de acción, intriga y sentimientos encontrados, mientras los hermanos Hargreeves enfrentan su destino final.

¿Te interesa ver más historias de acción y aventura? No te pierdas estas producciones, en las que también ha participado el elenco de The Umbrella Academy:

Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: ¿Te comerías a tu mejor mejor amigo para sobrevivir?

Cuéntanos, ¿cuál es tu temporada favorita de The Umbrella Academy?

Ahora ve: