Prepárate para conocer el origen de Robin a través de este ‘spin-off’

DC Studios sorprendió a fans del universo de Batman con el anuncio de un spin-off que explorará los orígenes de Robin.

Esta cinta ahondará en la historia del fiel compañero del héroe de Cuidad Gótica con una perspectiva profunda sobre su origen y evolución.

Te contamos todo lo que se conoce hasta ahora sobre este próximo estreno.

Lee: ¿Qué tan posible es que Jenna Ortega regrese para ‘Scream VII’?

La película llevará por nombre Dynamic Duo (Dúo dinámico) y se centrará en los primeros años de dos de los Robins más icónicos: Dick Grayson y Jason Todd, también conocidos como los Robins.

Dick Grayson, conocido por su agilidad y habilidades acrobáticas, fue el primer compañero de Batman. Mientras que Jason Todd, con su carácter más rebelde, aportó una dinámica diferente al dúo.

La historia explorará sus trayectorias personales, desde sus inicios hasta su transformación en héroes bajo la tutela del Caballero de la Noche.

Este proyecto está a cargo de DC Studios y Warner Bros. Pictures Animation, siendo esta la primera producción que realizan en conjunto.

La película combinará diferentes técnicas de animación, como CGI (imagen generada por computadora), stop-motion y live-action, con el propósito de ofrecer una experiencia visual única y envolvente.

Esta innovadora mezcla permitirá a la audiencia sumergirse en el mundo de Cuidad Gótica de una manera nunca antes vista.

Over the moon excited to announce the newest DC Studios/Warner Bros Pictures Animation greenlit film for theaters, DYNAMIC DUO, the story of Robin… or should I say, Robins, as in Dick Grayson and Jason Todd. The first feature film from the visionary Swaybox, a mix of animation,… pic.twitter.com/IBBMgP1riP

— James Gunn (@JamesGunn) October 1, 2024