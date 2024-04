¿Por qué ‘Challengers’ es la próxima obsesión de la Gen Z?

En el mundo del espectáculo se lleva años diciendo que ya no existen grandes estrellas del cine. Sin embargo, la nueva camada de actores ha demostrado lo contrario; especialmente Zendaya en sus últimos proyectos como Challengers (‘Desafiantes’).

¿De qué trata la película?

Challengers narra la vida de Tashi Duncan, una joven que alguna vez fue considerada la gran promesa del tenis. Sin embargo, su destino cambia cuando sufre un accidente durante un partido, donde se lesiona la rodilla.

Luego de eso, Tashi decide cambiar de rumbo y convertirse en la entrenadora de jóvenes promesas del tenis, entre ellos Art Donaldson, su futuro esposo. No obstante, con el paso de los años, tanto en lo deportivo como en lo amoroso, Art y Tashi comienzan a distanciarse.

Y es en este punto, cuando se reencuentran con su viejo amigo Patrick Zweig; con quien comparten recuerdos y una relación alejada de lo convencional, la cual, es contada a través de los ojos de su director Luca Guadagnino; con ayuda de las actuaciones de Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist.

Por todo esto, algunos creen que será la nueva obsesión de la generación Z, quienes en 2017 fueron cautivados por otra película de Guadagnino; Call me by your name, que llevó a Timothée Chalamet a convertirse en una de las caras más reconocibles de la actualidad.

¿Por qué está dando de qué hablar?

Aunque algunos piensan que a Luca Guadagnino solo le gusta trabajar con las próximas estrellas del cine. Lo cierto es que en toda su carrera se ha encargado de proponer ideas y perspectivas frescas sobre historias que además, suelen ser visualmente hermosas.

En este sentido, Challengers nos demuestra las consecuencias de ser muy ambicioso y competitivo en el deporte e incluso en el amor.

Todo esto, contado en una historia escrita por Justin Kuritzkes, quien en su primer guion es capaz de impresionarnos con diálogos y escenas que además de ser una carta de amor al ATP Challenger Tour (una especie de segunda división del Tenis), están llenos de comprensión y humanidad que podemos ver reflejadas en la química de los personajes y la banda sonora compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross.

Por otro lado, aunque llevamos años viendo a Zendaya demostrando su talento en Euphoria y las películas de Dune. Su papel de Tashi, es otra muestra de por qué es una de las mejores actrices del momento.

Pues además de que logra capturar la ambición y competitividad que tenía la verdadera Tashi.

Según Zendaya en entrevista con Variety; también le ha dado la oportunidad de mostrarse como adulta, luego de haber interpretado a numerosos adolescentes desde que tiene 16 años.

¿Cuándo se estrena en México?

Challengers está disponible en los cines mexicanos desde el 25 de abril.

