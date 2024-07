Pedro Pascal mostró un emocionante vistazo de ‘Los 4 Fantásticos’

Pedro Pascal, el carismático actor reconocido por sus papeles en The Mandalorian (2019) y The Last of Us (2023), desveló la primera imagen del elenco de la nueva película de Los 4 Fantásticos a través de Instagram.

La publicación ha desatado una ola de entusiasmo entre los fans del cómic y del cine de superhéroes, que han estado esperando con gran anticipación la llegada de esta emblemática familia al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Lee: ‘Joker 2: Folie à Deux’, el caos renace con Lady Gaga y Joaquin Phoenix

Una nueva era para Los 4 Fantásticos

En esta nueva entrega de Los 4 Fantásticos, Pedro Pascal asumirá el papel de Reed Richards, también conocido como el Sr. Fantástico. Este personaje es un genio científico con la increíble habilidad de estirar su cuerpo a longitudes sorprendentes.

Vanessa Kirby se unirá al elenco interpretando a Sue Storm, la Mujer Invisible, famosa por su capacidad para volverse invisible y crear potentes campos de fuerza.

Joseph Quinn, conocido por su interpretación de Eddie Munson en Stranger Things (2016), tomará el rol de Johnny Storm, la Antorcha Humana, quien tiene el poder de generar y controlar el fuego a su antojo.

Ebon Moss-Bachrach, ganador de un Emmy por su papel en El oso (2022), dará vida a Ben Grimm, también conocido como la Mole. Este personaje posee una fuerza sobrehumana y una piel rocosa.

Juntos, los cuatro protagonistas se embarcarán en su primera misión, como reveló Pedro Pascal en la primera foto que compartió con sus compañeros de reparto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

La esperada película será dirigida por Matt Shakman, conocido por su trabajo en WandaVision (2021).

El guion, a cargo de Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer, promete ofrecer un renacimiento fresco y emocionante para los icónicos personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby.

El estreno está previsto para julio de 2025, así que tendrás que esperar aún un año completo para disfrutarla. Mientras tanto, puedes ver otras grandes películas en las que han participado algunos de los miembros del nuevo elenco de Los 4 Fantásticos:

Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿eres fan de Los 4 Fantásticos?

Lee: ‘A Complete Unknown’, el himno de Bob Dylan hecho película

Ahora ve: