Oscar Isaac y Ana de Armas protagonizarán esta nueva y emocionante serie

Oscar Isaac y Ana de Armas se unirán para protagonizar Bananas, una nueva serie para Apple TV+. ¿Quién estará detrás de esta producción? Te contamos.

Un gran equipo delante y detrás de cámaras

Esta emocionante producción será dirigida por el aclamado director David O. Russell y escrita por Carolina Paiz, conocida por su trabajo en Orange is the New Black (2013) y Narcos (2015).

Oscar Isaac, ampliamente reconocido por su versatilidad en películas como Duna (2021) y Ex Machina (2014), y Ana de Armas, cuya interpretación en Blonde (2022) la consolidó como una de las actrices más buscadas, no solo protagonizarán la serie, sino que también ejercerán como productores ejecutivos.

Este doble rol evidencia su compromiso con el proyecto y sus ganas de aportar más allá de lo actoral.

Por su parte, David O. Russell aportará su reconocida visión cinematográfica al mundo de las series, marcando su regreso después de su última película, Ámsterdam (2022).

Su estilo narrativo, que combina personajes complejos y situaciones impredecibles, hace que Bananas sea una propuesta que ya está generando altas expectativas.

¿Qué podemos esperar de Bananas?

Aunque los detalles específicos de la trama siguen siendo un misterio, el título provisional, Bananas, alude a los llamados “territorios bananeros”, un término que se utiliza para referirse a países centroamericanos cuya economía depende en gran medida de la exportación de esta fruta.

Esto sugiere que la serie explorará temáticas relacionadas con este contexto y tendrá una narrativa inmersa en estas ciudades.

Carolina Paiz, quien también será la showrunner, ha creado una historia intrigante que seguramente te mantendrá al borde del asiento.

Con un equipo creativo talentoso y dos de los actores más carismáticos de Hollywood liderando el elenco, Bananas será una serie que no querrás perderte. ¡Mantente pendiente a nuevas noticias!

Mientras tanto, te invitamos a ver algunas de las mejores películas protagonizadas por Oscar Isaac y Ana de Armas:

Cuéntanos, ¿te emociona este próximo estreno?

