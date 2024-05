¿No habrá lugar para los débiles de corazón en la nueva temporada de ‘The Last of Us’?

Aunque a primera vista The Last of Us es solo una historia en la que un hombre decide salvar a una niña, si miramos de cerca, podemos vernos reflejados en los personajes que, como nosotros, no siempre son capaces de salvar a quienes aman y que a veces, se sienten culpables por vivir una vida que no sienten que merecen.

Por eso, aquellos quienes han tenido la oportunidad de disfrutar del juego, luego de ver las primeras fotos del rodaje de la segunda temporada de The Last of Us; saben que en cuestión de meses, millones de corazones en el mundo sentirán como los jugadores, la impotencia de vivir en un mundo lleno de venganza.

Una historia sobre el dolor del otro

Desde que se estrenó la primera temporada de The Last of Us, los seguidores del juego y ahora los amantes de la serie, han esperado pacientemente la segunda parte de una producción que para algunos, es tan desgarradora como humana.

La buena noticia es que después de varios meses de producción, por fin conocemos las primeras imágenes del rodaje que comenzó desde febrero, donde podemos ver a Ellie y Dina, siendo interpretadas por Bella Ramsey y Isabela Merced respectivamente.

Por su parte, Bella Ramsey, ahora luce el peinado característico de Ellie en el segundo videojuego. Mientras que Merced hace lo propio llevando la camisa de Dina.

Aunque no ha sido publicada la sinopsis oficial, tomando el videojuego como referencia, en la segunda temporada de The Last of Us veremos a una Ellie más enojada y letal que en la primera temporada, quien con ayuda de Dina, irá en la búsqueda de un grupo conocido como Los lobos.

Sin embargo, el camino será más difícil de lo que creía y deberá hacer algunos sacrificios para lograr sus objetivos, haciendo que nos preguntemos si de verdad existen los villanos o si solo hay personas, como nosotros, que deben aprender a vivir con sus propias decisiones.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

Tomando en cuenta que las grabaciones de la segunda temporada comenzaron a principios de 2024. Lo más probable es que llegue a México entre mediados y finales de 2025.

Cuéntanos, ¿qué es lo que más te emociona de esta nueva temporada?

