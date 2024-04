‘Minecraft’: la nueva película ‘live-action’ con Jason Momoa y Jack Black

Aunque muchas sagas se autonombran como mundos abiertos, lo cierto es que Minecraft es uno de los pocos títulos que lo llevan hasta las últimas consecuencias.

Este juego brinda a los jugadores la posibilidad de explorar, construir y destruir universos enteros donde pueden contar sus propias historias.

¿Por qué Minecraft es difícil de adaptar?

Como mencionamos antes, debido a la enorme libertad del juego creado por Markus Persson (conocido como Notch) y fundador de Mojang Studios, es difícil imaginar una historia en concreto.

Pues más allá de que los jugadores pueden acabar con el “villano” en el momento que deseen y descubrir los distintos finales, el universo de Minecraft nos muestra su verdadero potencial solo cuando recorremos su mundo y jugamos con todas las posibilidades.

Tal como lo hace The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que tomó un poco de inspiración de esta franquicia para permitirles a los jugadores construir casi cualquier cosa a partir de la colocación y destrucción de diferentes materiales.

En Minecraft, estos son bloques que representan, principalmente, elementos de la naturaleza: tierra, piedra, minerales, troncos, entre otros, y sirven para la construcción de granjas, templos y otras estructuras.

Además, los jugadores pueden elegir entre diferentes modos de juego como:

‘Supervivencia’: aquí debes sobrevivir a los ataques de criaturas con recursos limitados.

aquí debes sobrevivir a los ataques de criaturas con recursos limitados. ‘Creativo’: aquí puedes construir lo que quieras sin tiempo límite.

aquí puedes construir lo que quieras sin tiempo límite. ‘Aventura’: aquí puedes colaborar en la creación de mapas junto con otros jugadores en línea e interactuar con ellos.

aquí puedes colaborar en la creación de mapas junto con otros jugadores en línea e interactuar con ellos. ‘Espectador’: aquí puedes contemplar el mundo desde la perspectiva del protagonista o desde la criatura que prefieras.

¿Qué podemos esperar de Minecraft, la película?



Aunque fue hace diez años cuando la entonces Warner Bros. compró los derechos para adaptar el videojuego, por fin ha superado las complicaciones que retrasaron el proyecto.

Y ahora, a pesar de que el rodaje comenzó en enero, aún no se conocen los detalles exactos de la historia de la película live-action de Minecraft.

Lo que se sabe es que la historia gira en torno a un grupo de aventureros que deben salvar al mundo de la destrucción de un dragón llamado Enderdragón (un enemigo de los videojuegos), quien ha dejado un camino de destrucción a su paso.

El director es Jared Hess, quien ha participado en Napoleón Dinamita (2004) y Nacho Libre (2006). El protagonista es Jason Momoa, mientras que el papel de Jack Black sigue siendo un misterio.



Por otro lado, aunque aún no existe un tráiler de la película, en Internet ya se pueden encontrar algunas versiones hechas por los fans, y lo más probable es que muy pronto se revelen las primeras imágenes oficiales de esta producción.

¿Cuando se estrena Minecraft?

De acuerdo con un anuncio realizado por parte de Jason Momoa en Instagram, la película live-action de Minecraft se estrenará el próximo 4 de abril de 2025.

Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de las mejores películas de Jack Black y Jason Momoa:

Cuéntanos, ¿te emociona ver la película live-action de Minecraft?

