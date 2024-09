Luca Guadagnino regresa con una controversial cinta ambientada en México

Luca Guadagnino, el aclamado director detrás de películas como Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name, 2017) y Suspiria (2018), está de estreno con un nuevo proyecto cinematográfico:

Queer, una película que parece ser tan provocativa y cautivadora como sus trabajos anteriores.

Te contamos todos los detalles sobre esta emocionante producción.

Un director visionario cuenta una historia en México: Queer

Esta nueva película, ambientada en México, es una adaptación de la novela homónima de William S. Burroughs, una de las figuras más emblemáticas de la generación beat. Queer explora temas de identidad y deseo durante la década de los cincuenta.

Con este proyecto, Guadagnino continúa su tendencia de elegir materiales audaces y desafiantes que lo posicionan como uno de los cineastas más innovadores de su generación.

La trama sigue a Lee, un expatriado estadounidense que se encuentra en la Ciudad de México buscando un nuevo comienzo.

En su travesía, conoce a Allerton, un joven exmarino con quien desarrolla una relación intensa y complicada.

Este drama no solo se centra en la relación entre los dos protagonistas, sino que también ofrece una mirada crítica a la sociedad de la época y los desafíos que enfrentan aquellos que viven fuera de la norma.

¿Quiénes darán vida a los personajes de la nueva película de Guadagnino?

Uno de los aspectos más emocionantes de Queer es su elenco. Daniel Craig, conocido por su papel como James Bond, interpreta a Lee, mientras que Drew Starkey da vida a Allerton.

La química entre estos dos actores es uno de los puntos fuertes de la película, la cual ofrecerá actuaciones que seguramente cautivarán a la audiencia.

Por otra parte, Guadagnino, conocido por su habilidad para capturar la belleza y la complejidad de las relaciones humanas, utiliza la Ciudad de México no solo como un telón de fondo, sino como un personaje más en la historia.

Las calles coloridas, la arquitectura histórica y la rica cultura de la ciudad se entrelazan con la narrativa, creando una atmósfera única y envolvente.

Queer ha generado gran emoción desde su anuncio, especialmente después de su presentación en el Festival de Cine de Venecia 2024, donde recibió elogios por su dirección y actuaciones.

Con su estreno programado para finales de este año, se perfila como una obra imprescindible para los amantes del cine. Y, aunque aún no hay un tráiler oficial de Queer, existe una escena a modo de adelanto que te compartimos aquí:

Mientras Queer llega a cines, ¿qué te parece ver algunas de las mejores películas que forman parte de la filmografía de Luca Guadagnino? Disfruta:

Cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de Luca Guadagnino?

