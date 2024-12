Las nominaciones destacadas de los Globos de Oro 2025

Si te gustaron las producciones que viste en 2024, las nominaciones a los Globos de Oro 2025 nos recuerdan cuáles fueron los proyectos que marcaron este año. Desde musicales hasta dramas y éxitos en taquilla, esta gala promete superar la edición anterior.

Películas y series con más nominaciones a los Globos de Oro 2025

Aunque a inicios de 2024 sabíamos que llegarían grandes proyectos, la sorpresa más grande de este año es el musical Emilia Pérez, ambientado en México, que explora los conflictos del país a través de la música y el baile.

Con 10 nominaciones, la película dirigida por Jacques Audiard domina la lista en categorías como mejor película musical o comedia, mejor dirección y mejor guion.

En segundo lugar, con siete nominaciones, se encuentra The Brutalist, un drama sobre un arquitecto que decide forjarse un legado, sin importar el precio.

En tercer lugar, Cónclave se lleva seis nominaciones, gracias a la actuación magistral de Ralph Fiennes como un sacerdote atrapado en un intrigante proceso de elección papal.

Entre las grandes sorpresas se encuentra La sustancia de Coralie Fargeat, quien recibió cuatro nominaciones.

Mientras que Intensamente 2 y Robot salvaje son los nuevos proyectos animados que competirán por el premio al Logro cinematográfico y de taquilla (Cinematic and Box Office Achievement).

En el ámbito televisivo, The Bear mantiene su estatus como fenómeno, liderando las categorías con cinco nominaciones. Le siguen Only Murders in the Building y Shogun con cuatro nominaciones cada una.

Las nominaciones destacadas

Mejor película

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Duna: parte dos

Nickel Boys

September 5

Mejor película musical o comedia

Anora

Desafiantes (Challengers)

Emilia Pérez

A Real Pain

La sustancia

Wicked

Mejor película animada

Flow

Intensamente 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: la venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Éxito cinematográfico y de taquilla

Alien: Romulus

Beetlejuice 2

Deadpool 3

Gladiador II

Intensamente 2

Tornados

Wicked

Robot salvaje

Mejor serie de televisión

El Chacal

La diplomática

Sr. y Sra. Smith

Shōgun

Caballos lentos

El juego del calamar

¿Cuándo es la ceremonia de los Globos de Oro?

La ceremonia de premiación de los Globos de Oro se llevará a cabo el 5 de enero. Si quieres disfrutar de las mejores series y películas nominadas, no te pierdas:

