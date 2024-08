La serie que revelará nuevos secretos sobre ‘Viernes 13’

By

La icónica franquicia de terror Viernes 13 está lista para regresar, pero esta vez con un enfoque completamente nuevo.

La productora A24, conocida por su éxito en la creación de contenido de terror y cine independiente, ha decidido resucitar a Jason Voorhees a través de una serie precuela.

Esta nueva producción explorará los oscuros orígenes de uno de los personajes más emblemáticos del género slasher.

¿Qué podemos esperar de la nueva serie precuela de Viernes 13?

La serie, anunciada inicialmente en 2022 y titulada Crystal Lake, profundizará en los eventos previos a las películas originales: el pasado de Jason Voorhees, su madre Pamela, y el campamento donde todo comenzó.

Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen en secreto, sus fans pueden esperar un enfoque más psicológico y detallado sobre el origen del icónico villano enmascarado.

Hace unos meses la producción casi quedó en el limbo cuando Bryan Fuller, el showrunner original, abandonó el proyecto en mayo de 2024.

Su salida generó dudas sobre si la serie podría avanzar, pero estas se disiparon rápidamente con la llegada de Brad Caleb Kane, un experimentado guionista y productor de Hollywood con una notable afinidad por el terror.

Un nuevo showrunner para Crystal Lake

Brad Caleb Kane es conocido por su pasión por el género de terror. Ha trabajado en series como Fringe (2008) y Black Sails (2014), y actualmente también está involucrado en la próxima serie precuela de It, titulada Welcome to Derry.

En un comunicado, Kane expresó su entusiasmo por unirse a Crystal Lake, donde mencionó que desde niño ha sido un fanático de Jason Voorhees y que esta oportunidad es un sueño hecho realidad.

Con la incorporación de Kane, la producción de Crystal Lake retoma su curso. Si eres fan de la saga, puedes esperar una serie llena de suspenso, terror y, por supuesto, muchas referencias a la historia original.

Este estreno figura ser una adición emocionante al universo de Viernes 13, y con A24 detrás del proyecto, las expectativas son altas. ¡Mantente pendiente para más actualizaciones sobre esta esperada producción!

Mientras llega esta estreno, revive la terrorífica saga de Viernes 13:

Cuéntanos, ¿te emociona conocer esta nueva parte de la historia de Jason Voorhees?

