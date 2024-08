La princesa del pop tendrá su propia película biográfica

La icónica Britney Spears, conocida como la princesa del pop, está a punto de conquistar también el mundo del cine con su propia película biográfica.

Universal Pictures adquirió los derechos del libro The Woman In Me (2023), escrito por la propia cantante, para llevar su historia a la pantalla grande. ¡Su historia será contada de primera mano!

La película, aún sin título oficial, contará con la colaboración directa de Britney Spears, lo que garantiza que la narrativa será fiel a sus experiencias personales y profesionales.

Desde sus comienzos en Kentwood, Luisiana, hasta su ascenso meteórico a la fama con éxitos como Baby One More Time y Toxic, la biopic promete explorar las etapas más significativas de su vida.

La cantante compartió en X su entusiasmo por este proyecto y reveló quién será el productor.

Excited to share with my fans that I’ve been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024