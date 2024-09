¿La nueva película de ‘Los Sims’ será la nueva ‘Matrix’?

Si bien es cierto que los Sims no fue el primer juego de simulación social, sus mecánicas y su base de fans han convertido a la franquicia en la más icónica del género.

Por eso, cuando en marzo de 2024 se anunció que estaba en camino su primera adaptación live-action, el público esperaba la confirmación de que el proyecto estaba en marcha. Y quién mejor para hacerlo que MGM Studios y Electronic Arts.

Lee: ¿El rapero Tyler, the Creator ahora será actor? ¡Sí! En esta película

Una adaptación ambiciosa para un juego único

Desde hace más de 20 años, Los Sims ha brindado a personas de todas las edades la oportunidad de simular la vida de diferentes personajes. Mediante cuidados, paciencia y dedicación, quienes juegan pueden construir la vida y la casa de sus sueños.

Aunque la comparación con Matrix (1999) pueda parecer descabellada, al igual que la película de las hermanas Wachowski que cambió el cine para siempre, Los Sims tienen el potencial de romper paradigmas en la forma de narrar historias.

A pesar de que sus mecánicas son sencillas, la repercusión de nuestras decisiones y la falta de múltiples oportunidades para enmendar nuestros “errores” nos permiten conectar de forma diferente con esta realidad virtual y valorar las pequeñas cosas de la vida.

Por todo esto, cuando se confirmó que el proyecto había recibido luz verde, sus fans se emocionaron al saber que Kate Herron, quien participó en Loki (2021) y en la nueva temporada The Last of Us (2025), estará a cargo del guion y la dirección.

Además, la participación de la productora LuckyChap, propiedad de Margot Robbie y conocida por hacer proyectos arriesgados como Barbie (2023) y Saltburn (2023), sugiere que esta película está en las manos indicadas.

Aunque aún no se conocen detalles de la trama y el elenco, tal como te contamos en marzo, no hay otro videojuego que esté a la altura de una de las mejores películas sobre simulaciones que Los Sims.

¿Cuándo se estrena la película de Los Sims?

Teniendo en cuenta que el proyecto comenzó su producción a inicios de 2024, lo más probable es que llegue entre finales del 2026 y mediados del 2027.

Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de increíbles películas sobre simulaciones:

Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te emociona ver la película live-action de Los Sims?

Lee: ¿Qué revela el nuevo tráiler de ‘Mortal Kombat 1: Khaos Reigns’?

Ahora ve: