Krypto: del refugio para perros a la nueva película de ‘Superman’

Aunque en los últimos años hemos descubierto en diferentes películas que en el corazón de cada héroe hay una historia de transformación. Para James Gunn, el director de la nueva película de Superman, va más allá del cine y de los cómics.

Cuando nos enteramos que la nueva película de Superman estaba en camino, nadie imaginó que veríamos a Krypto en la pantalla grande.

Esto se debe, a que la mayoría de las adaptaciones que se han hecho desde su primera aparición (#210 de Superboy en 1995), han sido series y películas animadas.

Sin embargo, de la misma forma en que a nosotros nos tomó por sorpresa esta noticia. A James Gunn lo sorprendió Ozu, un perro que adoptó hace algunos meses; poco después de que comenzará a escribir la nueva película de Superman.

Según lo dicho por Gunn en su cuenta de X, cuando decidió adoptarlo, Ozu venía de una situación donde vivía con más de 60 perros en un patio trasero, un lugar en donde no había conocido la calidez humana.

Krypto arrives on screens in Superman this summer. Krypto was inspired by our dog Ozu, who we adopted shortly after I started writing Superman. Ozu, who came from a hoarding situation in a backyard with 60 other dogs & never knew human beings, was problematic to say the least. He… pic.twitter.com/zw8rVqv0n0

— James Gunn (@JamesGunn) October 15, 2024