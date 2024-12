Jeremy Allen White saldrá de la cocina para viajar a otra galaxia

By

Jeremy Allen White, conocido por su aclamado papel como Carmen “Carmy” Berzatto en la serie El oso, está listo para dar un salto de la cocina a una galaxia muy, muy lejana.

Jeremy Allen White llega al universo de Star Wars

Según ha confirmado la revista Deadline, Jeremy Allen White será parte del elenco de la esperada película The Mandalorian & Grogu, donde interpretará a Rotta the Hutt, el hijo de Jabba the Hutt.

White no estará solo en esta travesía intergaláctica. El elenco también incluye a Pedro Pascal, quien regresa como Din Djarin, el icónico mandaloriano, y a Sigourney Weaver, la legendaria actriz conocida por Alien (1979) y Los cazafantasmas (1984), en un papel aún no revelado.

La dirección está a cargo de Jon Favreau, la mente detrás de la serie original de The Mandalorian (2019), quien coescribió el guion junto a Dave Filoni, quien ya ha estado inmerso en otras producciones de la saga.

Este dúo es garantía de que la película se mantendrá fiel a la esencia de Star Wars mientras explora nuevas narrativas dentro de este universo.

¿Qué podemos esperar de The Mandalorian & Grogu?

Aunque los detalles de la trama permanecen en secreto, el regreso de Rotta the Hutt, quien apareció por primera vez en la película animada Star Wars: La guerra de los clones (2008), ha despertado un enorme interés.

Se espera que este personaje juegue un papel crucial en la historia, que probablemente explore los desafíos de los mandalorianos y su vínculo con Grogu, el pequeño y entrañable ser de la misma especie que Yoda.

La película llegará a los cines el 22 de mayo de 2026 y marcará una nueva y emocionante producción cinematográfica desde Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019), lo que eleva aún más las expectativas.

¡Esta será una experiencia que ningún fan de Star Wars querrá perderse! Mantente pendiente a futuras novedades.

