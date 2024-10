Jeremy Allen White luce increíble como Bruce Springsteen, ¡mira la primera imagen oficial!

Jeremy Allen White, el aclamado protagonista de El oso (2022), se pone en la piel de uno de los nombres más legendarios del rock: Bruce Springsteen.

¿Quieres saber cómo luce en este papel?

Primer vistazo a Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

En el primer vistazo oficial de esta esperada biopic, vemos a White caracterizado como Bruce Springsteen, conocido como The Boss (el Jefe), capturando la esencia y energía de una de las figuras más icónicas de la música estadounidense.

La imagen muestra a White vistiendo una chaqueta de cuero y jeans, recreando el estilo del cantante que se destacó por su imagen de rebelde.

Jeremy Allen White is Bruce Springsteen in #DeliverMeFromNowhere. Coming to theaters in 2025. pic.twitter.com/T5qG9SIvrc — 20th Century Studios (@20thcentury) October 28, 2024

Springsteen, reconocido por su voz áspera y sus letras sinceras, ha sido un pilar en la industria de la música desde su debut a inicios de los setenta.

Su vida está marcada por momentos épicos, como la creación de Born in the U.S.A., el álbum más vendido en Estados Unidos en 1985.

Deliver Me From Nowhere, un proyecto emocionante

Deliver Me From Nowhere, dirigida por Scott Cooper y basada en el libro homónimo de Warren Zanes, explora la creación del álbum Nebraska de 1982 y ofrece una mirada profunda a la vida y carrera del legendario cantante.

De acuerdo con la revista Variety, Springsteen reveló que la grabación de Nebraska fue un punto de inflexión en su vida, algo de lo que no habló hasta décadas después.

Springsteen grabó este álbum en una grabadora de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey, lo cual lo hace particularmente único.



Jeremy Allen White está emocionado por asumir el papel de Bruce Springsteen y ha mencionado que trabajar en esta película ha sido una experiencia increíble.

La producción se está llevando a cabo en Nueva Jersey y Nueva York, con algunas escenas filmadas en Los Ángeles. ¡Espérala en 2025!

Mientras conocemos nuevos detalles, puedes disfrutar de estas maravillosas películas biográficas:

¿eres fan de Bruce Springsteen?

