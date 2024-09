Janis Joplin revive en la pantalla a través de esta increíble actriz

El nombre de Janis Joplin es sinónimo de rebeldía, pasión y una inconfundible voz que definió una era.

Ahora su vida será llevada a la gran pantalla por una excelente actriz. Aquí te contamos quién es y todo lo que se sabe hasta ahora.

Una leyenda del rock llega a la pantalla grande

La encargada de encarnar a la reina del blues rock será nada menos que Shailene Woodley.

Conocida por sus papeles en Bajo la misma estrella (2014), Divergente (2014) y Big Little Lies (2017), Woodley enfrenta el reto de representar a una de las figuras más emblemáticas de la música de los años sesenta.

Este proyecto, que ha estado en desarrollo durante varios años, promete ofrecer una representación auténtica y conmovedora de la vida de una de las leyendas más grandes del rock.

La película, que comenzará a rodarse próximamente en California, recibió apoyo de la Comisión de Cine de California gracias a Woodley, quien, además de protagonizar la cinta, funge como productora.

Tengo la sensación de que Janis estaría sonriendo de oreja a oreja, conduciendo su Porsche psicodélico por la costa, sabiendo que su historia está trayendo oportunidades y financiamiento a la ciudad que era tan importante para ella, expresó Woodley.

Un viaje a través de la vida de Janis Joplin

Janis Joplin, conocida como la Bruja Cósmica, fue una de las figuras más influyentes de la contracultura de los años sesenta.

Con éxitos como Piece of My Heart, Me and Bobby McGee y Cry Baby, Joplin se ganó un lugar en la historia de la música gracias a su poderosa voz y estilo único.

Su actuación en el legendario concierto de Woodstock en 1969 consolidó su estatus como una estrella del rock.

No obstante, la vida de Joplin también estuvo marcada por excesos que la llevaron a su trágica muerte a los 27 años.

Su inclusión en el llamado Club de los 27, junto a otras figuras icónicas como Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Amy Winehouse, ha contribuido a su leyenda.

Así, esta película no solo busca rendir homenaje a la música y el legado de Joplin, sino también explorar los aspectos más íntimos y humanos de su vida.

Con una actriz comprometida y apasionada como Shailene Woodley, el proyecto tiene el potencial de convertirse en una biografía memorable.

