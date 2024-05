¿Hay cosas más importantes que el amor verdadero?

Ya sea a través de nuestros viajes, películas o series, todos conocemos la Ciudad de Nueva York, un lugar que por su cercanía al mar, restaurantes, galerías de arte, estadios y museos, ha sido testigo de grandes romances. Sin embargo, esta es la primera vez en que verá un romance entre Dakota Johnson y Pedro Pascal.

Aunque a veces pensemos lo contrario, el motor de nuestras vidas y de la humanidad siempre han sido las relaciones amorosas. Por eso, a lo largo de la historia hemos visto desde el ascenso y la caída de imperios hasta monumentos y obras de arte; que fueron creados con la única intención de demostrar amor.

No obstante, al contrario de lo que solemos ver en las películas, no todos los finales son felices y a veces tenemos que elegir entre tener una vida más estable o vivir un amor desenfrenado que nos haga sentir vulnerables y completos.

Un ejemplo de esto es la película Vidas Pasadas dirigida por Celine Song, la cual nos recordó que encontrar al amor de nuestra vida, no significa que estaremos juntos para siempre.

Por eso, siguiendo esta línea de triángulos amorosos, Celine nos presenta su nueva película Materialists (Materialistas); la historia de una casamentera (Dakota Johnson), quien debe elegir entre tener una vida junto a un millonario desconocido (Pedro Pascal) o su ex novio (Chris Evans).

Pedro Pascal and Dakota Johnson on the set of ‘Materialists’ pic.twitter.com/no7HUZXuSy

— Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) May 8, 2024