¿Habrá una tercera película de Dune?

Denis Villeneuve y Legendary revelaron lo que se viene próximamente en sus proyectos cinematográficos, junto a la aclamada franquicia Dune.

¿A qué se debe el éxito de Dune?

La franquicia de películas Dune ha sido un rotundo éxito gracias a varios factores, pero uno de los más importante es que esta adaptación conectó ctanto con los fanáticos del libro como el público general.

Esto se debe a que el producto audiovisual final es una representación fiel y cuidadosa de la historia; logró capturar la esencia y complejidad del universo de Dune que Frank Herbert plasmó en su novela.

La dirección de Denis Villeneuve dio vida a un mundo visualmente impresionante y narrativamente profundo; lo que ha sido fundamental para posicionarse en el mundo de la ciencia ficción.

Además, el elenco de la película es una de las variantes más importantes de su éxito, no solo por la popularidad de los actores, sino por su talento como artistas.

Actores de renombre como Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler, Florence Pugh y Anya Taylor-Joy interpretaron a sus personajes de tal manera que pudieron plasmar la esencia de los libros. En especial Zendaya como Chani, quien ha sido especialmente elogiada por su carisma y habilidades actorales.

Otro aspecto crucial es la forma en que la saga cinematográfica aborda temas profundos y universales, como el poder, la política, la religión y la ecología.

Estos elementos añadieron capas de complejidad a la trama, lo que hace que Dune: parte 1 y Dune: parte 2 sean más que solo películas de ciencia ficción. Son obras que invitan a la reflexión y a la discusión sobre temas relevantes en la sociedad actual.

Por su parte, el libro El mesías de Dune, en el que se basa la última película de la trilogía, habla sobre cómo un mundo azotado por las guerras necesita de un salvador y un anhelo mesiánico.

Paul Atreides trata de alcanzar ese sueño que abarca sus intereses políticos y religiosos; por lo que se espera que la tercera entrega de la saga se centre en estos temas.

Todo lo que se sabe de Dune: parte 3

A pesar de existir varios libros de la saga como Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune y Chapterhouse: Dune; Denis Villeneuve indica que esta es la última película que él hará de la franquicia.

De esta manera, desde la productora Legendary confirmaron que actualmente se encuentra en desarrollo la nueva película Dune: parte 3, basada en el segundo libro de Frank Herbet, El mesías de Dune.

El director habló sobre esta entrega en una entrevista con Variety: “El guion está casi terminado, pero no está completo. Tomará un poco de tiempo …”

Asimismo, se le preguntó a Zendaya, protagonista de la saga, si estaría interesada en participar en la última película, a lo cual respondió:

“Cada vez que Denis llama, es un sí de mi parte. Estoy emocionada de ver qué pasa. Comencé (a leer) ‘Messiah’; es mucho para asimilar, pero no hay mejores manos con mejor cuidado y amor por ella que Denis”.

Por el momento, el director se encuentra desarrollando otros proyectos con la productora Legendary. Uno de ellos es sobre el libro de la ganadora del Pulitzer, Annie Jacobsen, Guerra nuclear: un escenario; por lo que la llegada de la última película de Dune podría tardar.

