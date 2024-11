¿Habrá una nueva temporada de ‘How I Met Your Mother’?

By

Aunque ha pasado poco más de una década desde el final de How I Met Your Mother (Cómo conocí a tu madre, 2014), sus fans mantienen el entusiasmo con la que se considera una de las producciones más entrañables de los últimos tiempos.

Recientemente, Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) hizo unas declaraciones que han generado muchas especulaciones entre sus fans sobre la posibilidad de ver una nueva etapa de la serie.

El futuro de How I Met Your Mother

Al igual que con los finales de Friends y The Office, los últimos capítulos de How I Met Your Mother dejaron a sus fans con sentimientos encontrados, pero también con la esperanza de que la historia podría continuar.

Al respecto de esto, Cobie Smulders habló con Collider sobre la posibilidad de volver a interpretar a Robin Scherbatsky, y su respuesta fue clara: “Siempre, en cualquier momento”, debido al afecto que siente por el elenco y la producción original.

Smulders ya tuvo un breve regreso al universo de la serie al aparecer en un episodio de How I Met Your Father, el spin-off protagonizado por Hilary Duff.

Pero ese intento de expandir la franquicia fue cancelado en 2023, lo que acabó con las posibilidades de que los miembros del elenco original se reunieran para algún otro proyecto relacionado con How I Met Your Mother.

Así que, aunque Smulders está dispuesta a regresar y la historia de la serie aún tiene mucho que ofrecer, el panorama no parece favorable.

Aún así, considerando que el 2024 es un año clave en la línea temporal de la serie –el año en que muere Tracy, la madre de los hijos de Ted–, podría ser la excusa perfecta para reunir al elenco y explorar el duelo Ted y otros momentos que ayuden a resolver las dudas dejadas por el final.

¿Cuándo podríamos ver una nueva temporada de Cómo conocí a tu madre?

Teniendo en cuenta que ningún proyecto relacionado con How I Met Your Mother ha sido confirmado, si se llegara a realizar uno, podría ver la luz entre finales de 2026 y mediados de 2027.

Mientras tanto, disfruta de las mejores películas de Cobie Smulders:

Cuéntanos, ¿te gustaría ver una nueva temporada de Cómo conocí a tu madre?

