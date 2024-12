¿Giancarlo Esposito interpretará un musical punk? ¡Sí! Esto se sabe

Giancarlo Esposito, conocido por su icónico papel como Gus Fring en Breaking Bad (2008), se embarcará en un proyecto inesperado: un drama musical inspirado en un álbum de una legendaria banda de punk.

¿De qué se trata? Te contamos.

Lee: Rapunzel volverá a soltar su cabello en una versión ‘live-action’ de ‘Enredados’

Out Come the Wolves: una apuesta interesante

Out Come the Wolves es el título de este proyecto cinematográfico que marcará el debut como director de Danny Peykoff, quien hasta ahora ha trabajado como productor en varias películas y series, siendo su más reciente trabajo Horizon: An American Saga (2024).

Este musical está inspirado en el álbum de 1995 del mismo nombre de la banda de punk rock Rancid.

La historia sigue a un grupo de amigos de preparatoria que, en pleno auge de la escena punk de los años noventa, buscan escapar de la compleja ciudad donde viven para perseguir sus sueños.

El proyecto reúne un elenco diverso y talentoso. Giancarlo Esposito interpretará a un temido jefe criminal, acompañado de estrellas como Harold Perrineau, Taryn Manning y Ryan Hurst.

Esposito ha estado muy activo en los últimos años, destacando en papeles icónicos como el imponente Moff Gideon en The Mandalorian (2019) y el astuto estratega Stan Edgar en The Boys (2019).

Además, recientemente lo vimos en dos de las producciones cinematográficas más esperadas del año: MaXXXine, la nueva entrega de la trilogía de terror de Ti West, y Megalopolis, el ambicioso proyecto de Francis Ford Coppola.

¿Qué podemos esperar de Out Come the Wolves?

El guion está a cargo de Jason y Jamie Neese, reconocidos por su trabajo en la producción de la serie The Umbrella Academy (2019). Su experiencia y su pasión por el punk rock prometen una historia cautivadora y llena de energía.

La producción también cuenta con la participación de Glenn Kleczkowski (Volcán, 1997) y Paul Hadad, lo que asegura una ejecución sólida y bien lograda.

Con un elenco estelar, una banda sonora inspiradora y un equipo creativo experimentado, Out Come the Wolves tiene todos los elementos para convertirse en uno de los estrenos más atractivos de la próxima temporada.

Sin duda, esta película atraerá tanto a fans de la música punk como a quienes buscan historias intensas y motivadoras. Mantente pendiente a próximas actualizaciones.

Mientras tanto, te invitamos a ver algunas de las mejores películas en las que ha participado Giancarlo Esposito:

Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te entusiasma la idea de un musical con este estilo?

Lee: Joseph Gordon-Levitt dirigirá un ‘thriller’ sobre inteligencia artificial

Ahora ve: