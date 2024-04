Florence Pugh publica un adelanto exclusivo de ‘Thunderbolts’

Florence Pugh, la actriz que cautivó a los espectadores en Black Widow, reveló detalles emocionantes sobre su personaje y el futuro de Thunderbolts.

En el universo de los cómics de Marvel, los Thunderbolts son un equipo de antihéroes reconocidos por tener una moral algo cuestionable y también un origen fuera de lo común.

Son liderados por Barón Zemo, un supervillano que hace de héroe al realizar tareas para el gobierno de los Estados Unidos.

Este grupo de personajes cautivó a los seguidores de Marvel y fanáticos de los cómics por sus complejas dinámicas, al estar constantemente luchando entre el bien y el mal. Es decir, elegir entre ser héroes o villanos.

De esta forma, Barón Zemo, quién solía ser enemigo de los Vengadores, agrupa a algunos supervillanos luego de que los héroes más poderosos de la Tierra perdieran en contra de Onslaught; una entidad creada a partir de Magneto y el Profesor X.

En un reciente vistazo al set de rodaje de Thonderbolts, Florence Pugh se mostró caracterizada de su personaje de Black Widow: Yelena Belova

También, cabe destacar que el reparto de la película incluye a varios actores y actrices de renombre, como Harrison Ford, Ayo Edebiri, Wyatt Russel y David Harbour.

Florence Pugh has shared a video from the ‘THUNDERBOLTS’ set. pic.twitter.com/2s4sMrBk9y

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 27, 2024