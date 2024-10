Este clásico del terror moderno regresa con una nueva versión

El mundo está a punto de recibir una versión fresca y única de una de las historias más perturbadoras del cine y la literatura: Psicópata americano (American Psycho).

¿De qué se trata y quién está detrás de esta nueva adaptación? Te contamos.

El regreso de Patrick Bateman

La icónica novela de Bret Easton Ellis, que en el 2000 fue llevada a la pantalla con Christian Bale como protagonista, tendrá una nueva adaptación cinematográfica bajo la dirección de Luca Guadagnino.

El cineasta, conocido por películas como Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name, 2017) y Suspiria (2018), destaca por su capacidad para captar emociones intensas a través de narrativas profundas y cautivadoras.

Ahora se encargará de revivir la sangrienta y psicológicamente intensa historia de Patrick Bateman, el despiadado banquero de Wall Street que lleva una doble vida como asesino en serie.

¿Cómo será esta nueva versión? Y, lo más importante, ¿quién será el nuevo Patrick Bateman?

Un thriller con el sello único de Guadagnino

El estilo de Luca Guadagnino sugiere que esta nueva adaptación de Psicópata americano no será simplemente una repetición de la versión original, sino una reinterpretación audaz que explorará aún más las profundidades de la psique de Bateman.

Todavía no se han revelado detalles sobre el reparto, aunque ya se especula que Guadagnino podría trabajar con alguno de sus colaboradores frecuentes, como Timothée Chalamet y Tilda Swinton.

Fans del género y de Psicópata americano esperan con ansias más noticias sobre el elenco y la fecha de estreno. Hasta ahora, todo indica que esta nueva versión será una propuesta tan cautivadora como perturbadora.

