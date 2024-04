¿Estabas esperando el ‘spin-off’ del Rey León? Ya hay tráiler

By

Aunque las historias de origen de nuestros personajes favoritos siempre suelen ser épicas y misteriosas, pocas veces tenemos la oportunidad de verlas. Por eso, si alguna vez te preguntaste ¿Cómo fue que Mufasa llegó a ser el Rey de los leones? la siguiente película te va a encantar.

¿Cuál es la historia de origen de Mufasa?

Todos sabemos que desde hace años, el El Rey León se encuentra en la categoría de clásicos animados. Con personajes adorables y graciosos, la historia de esta familia felina ha conquistado los corazones de los niños quienes la vieron al crecer.

Inspirada en Hamlet, de Shakespeare, nos muestra la lucha de poder que existe entre dos hermanos quienes tienen ideas muy diferentes sobre cómo gobernar.

Debido a esto, aunque las películas originales tratan de Simba, el hijo de Mufasa, la historia de su padre; quien busca a toda costa la supervivencia de su hijo y de su pueblo siempre ha causado mucha intriga entre los fans.

Por eso, en esta nueva historia, viajaremos al pasado cuando Mufasa era un joven león que no estaba destinado a ser el Rey; debido a que no era un león con sangre real y por lo tanto, no estaba en la línea de sucesión.

De esta forma, veremos al imponente gobernante cuando apenas era un cachorro huérfano y perdido que conoce a Taka, el heredero original al trono. Juntos, se embarcarán en un viaje con un grupo de inadaptados dispuestos a encontrar su destino y derrotar a un enemigo que tienen en común.

Reparto y fecha de estreno

En la versión en inglés, el joven Mufasa (el Rey León), será interpretado por Aaron Pierre; Donald Glover dará vida a Simba; y Beyoncé y su hija Blue Ivy serán Nala de adulta y de pequeña respectivamente.

Por su parte, Seth Rogen y Billy Eichner seguirán interpretando a Timón y Pumba.

El estreno mundial de la película será el 20 de diciembre de 2024.

