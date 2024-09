¿Es posible que veamos a Tom Holland en la nueva película de ‘Venom’?

By

Después de que Deadpool & Wolverine (2024) se convirtiera en una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos, es el turno de Venom de demostrar por qué los antihéroes son el presente y el futuro de Marvel.

Algunos medios, como BGR, indican que, al igual que Deadpool, la nueva película de Venom también contará con invitados especiales y podría marcar el inicio de un crossover épico entre los universos de los arácnidos y el UCM.

Lee: ¡’Dragon Ball: Daima’ ya tiene fecha de estreno en México!

¿Qué pasaría si las películas de Venom y Spider-Man estuvieran conectadas?

Desde el estreno en 2007 de Spider-Man 3, protagonizada por Tobey Maguire, fans de Marvel han deseado ver a Spider-Man y Venom juntos nuevamente en pantalla.

Y con el multiverso como eje central en la narrativa del UCM, el sueño de ver a estos personajes unidos se ha mantenido intacto.

Sin embargo, con la salida de Kang y el regreso de Robert Downey Jr. como el nuevo Dr. Doom, algunos planes para conectar Venom: The Last Dance y Spider-Man 4 podrían adelantarse.

El corazón de esta hipótesis gira en torno al temible Knull, el creador de los simbiontes, quien haría su debut en la próxima película de Venom.

Según esta teoría, en algún punto de la trama, Eddie Brock se verá incapaz de derrotar a Knull y buscará la ayuda del Peter Parker de Tom Holland. A partir de esta nueva película, el trepamuros podría comenzar a vestir el icónico traje negro del simbionte.

De este modo, obtendría la fuerza necesaria para enfrentar tanto las amenazas de Spider-Man 4 como las de Avengers: Secret Wars, donde podría tener su primer encuentro con Dr. Doom.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Venom?

Si bien estas teorías no han sido confirmadas, los grandes cambios en el UCM y su nueva apuesta por historias más creativas hacen que no sea descabellado pensar que todo esto puede ser posible.

La buena noticia es que no tendremos que esperar mucho para descubrirlo, ya que Venom: The Last Dance está programada para estrenarse el 24 de octubre de 2024. En cuestión de días, sabremos cuál es el futuro de los arácnidos en el UCM.

Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de las aventuras de Spider-Man y Venom en:

Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te gustaría que Tom Holland estuviera en la nueva película de Venom?

Lee: ¿Qué revela el nuevo tráiler de ‘Mortal Kombat 1: Khaos Reigns’?

Ahora ve: