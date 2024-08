El universo de ‘John Wick’ se expande con una nueva serie

By

Una serie secuela titulada Under The High Table está en desarrollo y explorará a fondo el fascinante mundo de John Wick y la organización The High Table.

Un nuevo capítulo en el universo de John Wick

La saga de John Wick, protagonizada por Keanu Reeves, capturó la imaginación de la audiencia con sus intensas escenas de acción, coreografías de pelea y una trama elaborada.

En la primera película, de 2014, conocemos a John, quien ha dejado atrás su vida criminal para vivir en paz con su esposa.

Sin embargo, ella muere y le deja un último regalo: una cachorra llamada Daisy. Un grupo de mafiosos atacan a Daisy y roban su auto, lo que desata la furia de John y lo obliga a volver al mundo del crimen para vengarse.

En las secuelas, John Wick 2: Un nuevo día para matar (2017) y John Wick 3: Parabellum (2019), John se enfrenta a desafíos cada vez mayores.

En la segunda entrega es obligado a saldar una deuda del pasado, lo que provoca traiciones que lo convierten en el objetivo de la organización secreta The High Table.

Y en la tercera John se convierte en un fugitivo con una recompensa millonaria por su cabeza, y lucha por su vida contra mafiosos de todo el mundo.

Finalmente, en John Wick 4 (2023), John se embarca en un enfrentamiento final contra The High Table en busca de su libertad definitiva, llevando la trama a un punto cargado de acción que mantiene su destino en suspenso.

Tras el éxito de las cuatro películas, la serie Under The High Table se sitúa después de los eventos de John Wick: Capítulo 4. Explora las consecuencias de las acciones de John y el estado de la misteriosa organización conocida como The High Table.

La serie contará con la participación de Keanu Reeves y Chad Stahelski como productores ejecutivos, asegurando que la esencia y el estilo de las películas se mantengan intactos.

Stahelski, quien dirigió todas las entregas de la saga, también dirigirá el episodio piloto.

Expectativas y desarrollo de la serie

John Wick: Under The High Table profundizará en el complejo universo de reglas estrictas que fascinó a la audiencia desde la primera película.

Además, se espera que la serie explore más a fondo los orígenes de The High Table, lo que ofrece una nueva perspectiva sobre esta organización secreta.

Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se sabe que el proyecto está en sus primeras etapas de desarrollo.

Si eres fan de esta saga debes tener paciencia, ya que la producción y el lanzamiento podrían tardar algunos años. Pero la espera seguramente valdrá la pena.

