El universo de Harry Potter regresa con una serie que durará más de 10 años

¡Atención, Potterheads! La saga mágica que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo está de regreso.

Max anunció oficialmente que la nueva serie de Harry Potter ya está en desarrollo y contará con siete temporadas, cada una basada en uno de los libros de J. K. Rowling.

Lee: Después de ‘Stranger Things’, los Duffer preparan nueva serie de terror

Lo que sabemos de la nueva serie de Harry Potter

La serie, producida por Warner Bros., estará basada en los siete libros escritos por J. K. Rowling y será una reinterpretación de las novelas originales. Explorará con mayor profundidad los detalles y personajes que hicieron famosa a la franquicia.

Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en series como Succession, La materia oscura y Killing Eve, será la showrunner y productora ejecutiva.

Por su parte, Mark Mylod —reconocido por su labor en Succession, así como por su contribución en Juego de Tronos y The Last of Us— asumirá el rol de productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie.

Lo más emocionante es que también contará con un nuevo elenco que reemplazará a las versiones que conocemos de Harry, Ron y Hermione.

Cabe destacar que los productores mencionaron que las temporadas serán filmadas y lanzadas en el transcurso de diez años.

¿Cuándo se estrena la serie?

Por el momento no se conoce la fecha de lanzamiento, pero, teniendo en cuenta los tiempos promedio de producción, es posible que la primera temporada llegue a finales de 2025 o en el transcurso de 2026.

Esta serie se proyecta como una oportunidad para una nueva generación que no creció con las películas originales, pero también como un regalo para sus fans de siempre, que anhelan volver a sumergirse en el mundo mágico de Harry Potter.

Con más tiempo para explorar las tramas secundarias y otros personajes, puedes esperar una experiencia más completa y enriquecedora.

Mientras llega la nueva serie de Harry Potter, recuerda que puedes disfrutar de todas las películas de esta mágica saga al contratar el canal de HBO por Claro video, donde hallarás esta y otras magníficas historias.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿quiénes crees que vayan a interpretar a Harry, Ron y Hermione en la nueva serie de Harry Potter?

Lee: Hechizos de ‘Harry Potter’ que quizá no conocías o no recordabas

Ahora ve: