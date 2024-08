El terror está de regreso con el primer avance de la precuela de ‘It’

By

'Welcome to Derry' nos lleva décadas antes de los eventos de 'It'.

La espera ha terminado: Welcome to Derry, la esperada precuela de It, finalmente presentó su primer avance.

Ambientada en el escalofriante universo creado por Stephen King, esta nueva serie profundizará en los orígenes del malévolo Pennywise y en la siniestra historia de la pequeña ciudad de Derry, en Maine.

Lee: La princesa del pop tendrá su propia película biográfica

Explorando los orígenes del terror

Welcome to Derry se sitúa décadas antes de los eventos de It y ofrece una visión aterradora del inicio del reinado de terror de Pennywise.

El avance de la serie es breve, pero ha dejado a miles de fans con ansias de más. En él se revelan algunas de las primeras imágenes, que conservan el tono oscuro y aterrador característico del director, Andy Muschietti.

¿Ya lo viste?

This ain’t America. This is Derry. The @HBO Original Series #ItWelcomeToDerry is coming soon to Max. pic.twitter.com/4yO3tSGyUA — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

La leyenda de It continúa

La serie expandirá el universo de It con nuevas historias y personajes, preservando la esencia terrorífica que cautivó a sus fans desde la publicación del libro en 1986.

Además, busca rendir homenaje a la rica tradición del terror que Stephen King ha cultivado a lo largo de los años.

Se perfila como un viaje espeluznante y fascinante a los rincones más oscuros de la mente humana y la historia de Derry.

Prepárate para enfrentar tus miedos cuando Welcome to Derry llegue a las pantallas el próximo año.

Mientras se revelan nuevas noticias, revive el remake del año 2017 a cargo de Andy Muschietti: It (Eso). Cómprala o réntala por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: ‘Joker 2: Folie à Deux’, el caos renace con Lady Gaga y Joaquin Phoenix

Cuéntanos, ¿eres fan de esta terrorífica saga?

Ahora ve: