¿El rapero Tyler, the Creator ahora será actor? ¡Sí! En esta película

Tyler, the Creator, el multifacético rapero, productor y diseñador, decidió dar un gran paso en su carrera y ahora debutará en el ecosistema cinematográfico. ¡Te contamos los detalles!

Lee: El actor mexicano que será parte de ‘El teléfono negro 2’

Tyler, the Creator debuta en la pantalla grande

El artista hará su debut cinematográfico en la esperada película de la compañía A24, Marty Supreme, dirigida por el cineasta neoyorquino Josh Safdie.

Tyler compartirá pantalla con el aclamado actor Timothée Chalamet, conocido por sus papeles en la saga Duna y Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name, 2017).

Marty Supreme es una película biográfica inspirada en la vida del legendario jugador de ping-pong Marty Reisman, conocido por su estilo extravagante y su habilidad mágica en la mesa.

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, se espera que la película explore la fascinante vida de Reisman y su impacto en el mundo de este deporte.

Marty Supreme: una historia fascinante con un equipo brillante

La combinación de Tyler, the Creator y Timothée Chalamet está generado altas expectativas.

Tyler, quien ha demostrado ser un artista multifacético comentó estar emocionado por esta nueva aventura:

Siempre he querido explorar diferentes formas de arte, y el cine es una extensión natural de este camino creativo.

La dirección de Josh Safdie, conocido por su trabajo en Diamantes en bruto (Uncut Gems, 2019), asegura que Marty Supreme será una experiencia cinematográfica intensa y emocionante.

Safdie coescribió el guion con su colaborador frecuente, Ronald Bronstein, lo que garantiza una narrativa sólida y cautivadora.

Expectativas y reacciones ante el debut de Tyler, the Creator en el cine

Fans de Tyler, the Creator ansían verlo en la gran pantalla y atestiguar su transición de la música al cine, lo cual es testimonio de su versatilidad y talento.

Además, la participación de A24, una productora conocida por su enfoque en películas innovadoras y de alta calidad, añade un nivel adicional de emoción.

Con un elenco estelar, una historia fascinante y la dirección de Josh Safdie, Marty Supreme tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico moderno. ¡Espérala!

Mientras se conocen nuevos detalles, ¿qué te parece ver algunas de las mejores películas producidas por A24? Disfruta:

Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de A24?

Lee: El terror de Stephen King regresa en esta película

Ahora ve: