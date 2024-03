El poder de ‘Dragon Ball’ cobra vida en su nuevo parque temático

En medio de una ola de homenajes al legado de Akira Toriyama, Arabia Saudita anunció que será la casa del primer parque temático de Dragon Ball del mundo, con tierras mágicas y escenarios futuristas.

¿Te imaginas un lugar donde el universo de Dragon Ball se materialice ante tus ojos? ¿Un espacio donde puedas vivir las aventuras de Gokú mientras exploras diferentes planetas? Pues este sueño está por hacerse realidad.

Con una extensión aproximada de medio millón de metros cuadrados, este parque promete ser un santuario para los fanáticos de la serie.

Los visitantes podrán disfrutar de más de treinta atracciones diferentes ambientadas en lugares importantes de la serie.

Por ejemplo, si quieres visitar el lugar donde creció Gokú, podrás ir a la Kame House, pasando por la Corporación Cápsula o el Planeta Beerus’s. Todo en medio de hoteles, restaurantes y escenarios con lo último en tecnología e innovación.

Si bien esto es una buena noticia, por desgracia llega tras el reciente fallecimiento de Toriyama, quien no podrá ver su sueño hecho realidad.

La empresa detrás de este proyecto es Qiddiya Investment Company, quien ha compartido un avance conceptual.

Play a role in the epic sagas at #dragonball theme park, coming to the World’s first city built for play 🐉🔮#QiddiyaCity pic.twitter.com/ESRC7ToQxl

— Qiddiya (@qiddiya_en) March 22, 2024