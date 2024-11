El disco de The Weeknd que se convertirá en una película

By

¡Prepárate para una experiencia cinematográfica única! The Weeknd y Jenna Ortega protagonizarán un thriller inspirado en el próximo álbum del cantante.

Te contamos los detalles.

Un nuevo capítulo para The Weeknd

La película, titulada Hurry Up Tomorrow y dirigida por el cineasta Trey Edward Shults, es una extensión del próximo álbum de The Weeknd, que lleva el mismo nombre, y marca el capítulo final de la trilogía que comenzó con After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

Además de The Weeknd y Ortega, el elenco incluye a Barry Keoghan, conocido por su actuación en Saltburn (2023) y Los espíritus de la isla (2022).

La producción está a cargo de Manic Phase (compañía productora de The Weeknd) y Reza Fahim, junto con Harrison Kreiss y el fallecido Kevin Turen.

La banda sonora será una colaboración entre The Weeknd y el artista de música electrónica Oneohtrix Point Never.

¿Hurry Up Tomorrow llegará a México?

La película llegará a salas de cine en México gracias a un acuerdo de distribución internacional con Lionsgate.

La expectativa es alta, pues The Weeknd ha demostrado su habilidad para contar historias a través de su música y videos.

The Weeknd ha mantenido al público atento con teasers y avances, incluyendo São Paulo, su último sencillo. Jenna Ortega, por su parte, continúa consolidando su carrera con roles interesantes tanto en el cine como en videoclips.

La combinación de talento musical y actoral, junto con una narrativa intrigante, hace de Hurry Up Tomorrow una película sumamente esperada que seguro te asombrará.

Mientras conocemos la fecha de estreno, disfruta de algunas de las mejores películas protagonizadas por los talentos que conforman el elenco de esta producción:

Cuéntanos, ¿qué esperas de esta película?

