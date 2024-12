¿’Drake & Josh’ podría regresar en forma de una comedia oscura?

By

Aunque fue hace varios años que se emitió el último capítulo de Drake & Josh, según The Hollywood Reporter, Drake Bell sueña con un reboot en que la clásica comedia familiar se transforme en algo más maduro.

¿Qué tan probable es que veamos el regreso de Drake & Josh?

Drake Bell, mejor conocido como “Drake Parker”, ha vuelto a encender la esperanza en los corazones de sus fans al revelar su deseo de revivir Drake & Josh.

Sin embargo, su visión quiere alejarse de los episodios ligeros y familiares que conquistaron a toda una generación.

En el podcast Beyond the Velvet Rope, Bell compartió su idea de transformar la icónica serie en una comedia oscura al estilo de Curb Your Enthusiasm, en palabras de Bell: “Me encantaría volver a visitar al personaje.”

Entre las ideas que le gustaría llevar a cabo, es que tanto él como Josh Peck interpreten versiones ficticias de sí mismos, enfrentándose a las complejidades de la vida adulta.

Además, comentó que sueña con reunir al elenco original, incluyendo a Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Yvette Nicole Brown, es decir, a su hermana Megan, al “loco Steve” y a Helen.

Aunque no hay planes de comenzar este proyecto por parte de Nickelodeon. Drake Bell no descarta que el renacimiento de programas como iCarly, Zoey 101 y su enorme base de fans, puedan abrirle puerta a este arriesgado proyecto.

En resumen, es cuestión de tiempo para que sepamos si la nueva versión de Drake & Josh tiene un futuro en la televisión. Mientras tanto, reencuéntrate con ellos viendo Drake & Josh a través del canal de Paramount+ por Claro video, donde también puedes encontrar otras comedias familiares.

Cuéntanos, ¿te gustaría ver una nueva temporada de Drake & Josh?

