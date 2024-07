Después de ‘Stranger Things’, los Duffer preparan nueva serie de terror

La exitosa serie Stranger Things está cerca de su emocionante final. Pero la historia sigue para sus creadores, Matt y Ross Duffer, mejor conocidos como los hermanos Duffer, quienes ya tienen un nuevo proyecto en marcha.

Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora de su nueva serie.

De Hawkins a nuevos territorios oscuros

Tras el rotundo éxito mundial de Stranger Things, los hermanos Duffer apostarán por una nueva historia que promete llenar tus noches de intriga y terror.

De acuerdo con la revista Variety, Matt y Ross ya se encuentran trabajando en dicha producción. La serie se llamaría Something Very Bad Is Going to Happen.

La historia original es de la guionista Haley Z. Boston, quien es conocida por su trabajo en la miniserie El gabinete de curiosidades (2022) del director mexicano Guillermo del Toro.

Lo único que se conoce hasta ahora es que se trata de una serie de terror ambientada en una boda. La historia sigue a una novia y un novio en la semana previa a su desafortunado enlace.

El legado de los Duffer continúa

Hasta ahora no se tiene información sobre el elenco y otros detalles, pero está confirmado que los Duffer son productores ejecutivos al lado de Hilary Leavitt y Andrea Sperling.

Con su visión única y su habilidad para contar historias impactantes, esta nueva serie de terror promete ser un viaje inolvidable que te mantendrá al filo del asiento.

Mientras esperamos pacientemente más detalles, una cosa es segura: el viaje hacia lo desconocido apenas comienza y, con los Duffer al frente, estarás en buenas manos.

