Descubre las curiosidades detrás del estreno de la esperada ‘Smile 2’

Smile, uno de los estrenos más populares que hemos visto en los últimos años, regresa con una secuela que promete más escalofríos y misterio.

¿Qué podemos esperar de esta nueva entrega? Aquí te contamos.

Lee: ‘Terrifier 3’ ya está rompiendo récords, ¿cuándo se estrena en México?

Curiosidades y detalles sobre Smile 2

Una de las grandes novedades de Smile 2 es la participación de la actriz Naomi Scott, quien interpreta a Skye Riley, una estrella de pop que comienza a experimentar una serie de eventos cada vez más perturbadores que la obligan a enfrentar su oscuro pasado.

Parker Finn, guionista y director de la película, compartió con The Hollywood Reporter detalles sobre su proceso creativo detrás de la trama, revelando algunos de los enfoques clave que le dieron vida a la historia:

El primer mes que empecé a pensar en una secuela, cualquier idea que se me ocurría la descartaba de inmediato, porque pensaba que si se me ocurría tan rápido, era demasiado obvio.

Me encanta el mundo del pop. Me fascinan algunas de estas mujeres, me pregunto quién es la persona real detrás de esa bata de terciopelo. Esta idea me electrizó y me obsesioné con ella, comentó el cineasta.

Finn señaló que se basó en una serie de artistas para crear a su protagonista, entre las que se encuentran Lady Gaga, Rihanna, Britney Spears y Charli XCX.

Así, Smile 2 explora nuevos terrenos del horror psicológico, manteniendo el tono oscuro y perturbador que caracterizó a la primera entrega.

¡Mira el tráiler!

Ray Nicholson en el reparto principal de Smile 2

Además de Scott, Ray Nicholson formará parte del reparto principal de Smile 2. Al ser hijo del legendario Jack Nicholson, existe emoción entre el público por ver como Ray trae de vuelta la perturbadora sonrisa que hizo famoso a su padre en El resplandor (1980).

La revista Deadline le preguntó al actor sobre cómo está tomando esta comparación, Ray comentó:

Él es mi inspiración. Cené con él todas las noches. Lo estudié, así es como aprendí a ser un ser humano. Así que, por supuesto, seremos un poco similares.

La combinación de un director brillante, estrellas talentosas y una historia que promete nuevas sorpresas hace que Smile 2 sea un estreno emocionante. ¡Vela en cines a partir de este 18 de octubre!

También puedes revivir la primera entrega de Smile. Cómprala o réntala por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te atreverás a ver este estreno?

Lee: La precuela de ‘El bebé de Rosemary’ que tienes que ver esta temporada

Ahora ve: